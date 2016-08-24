قال أنه لا يمكن ألا يتجاوب مع إرادة المصريين

السيسي: سأعيد الترشح للانتخابات الرئاسية إذا طلب الشعب

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيتجاوب مع إرادة المصريين إذا طالبوه بخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وقال في تدوينة له أمس نشرها على