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قال أنه لا يمكن ألا يتجاوب مع إرادة المصريين
السيسي: سأعيد الترشح للانتخابات الرئاسية إذا طلب الشعب
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه سيتجاوب مع إرادة المصريين إذا طالبوه بخوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، وقال في تدوينة له أمس نشرها على
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نائب الرئيس الأمريكي يناقش مع أردوغان مصير "غولن" في أنقرة
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الخارجية الأمريكية تصف قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتوسيع مستوطناتها بـ"المقلق بشدة"
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متفرقات
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منظمة مراقبة الأسلحة تطالب بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية بسبب حربها في اليمن
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مباحثات أردنية يمنية لتفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين
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البرلمان العراقي يؤجل التصويت على قانون "العفو العام" إلى يوم غد الخميس
لتخفيف الأعباء المباشرة الناتجة عن نقص السيولة والموارد المالية
المشاريع الاستثمارية المنتجة ستموّل من الخارج بداية من 2017
تخطط الحكومة لإطلاق اجراء جديد من المرتقب أن يتضمنه مشروع قانون المالية 2017 يرمي إلى السماح للمؤسسات الجزائرية بالاستدانة من الخارج، لتجسيد مشاريع استثمارية، شريطة
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تراجع عدد طلبات التوظيف في إطار "لانام" إلى دون المليون طلب في 2016
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اتصالات الجزائر تربط 78 ملحقة إدارية بالألياف البصرية في معسكر
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التضييق على المستوردين يلهب بورصة الأدوات المدرسية ..
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الجزائر تسأتنف المفاوضات مع OMC
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المبادرة الأوروبية للطاقة: ”ارتفاع الأسعار سيدعم بقوة الاقتصاد الجزائري”
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مصنع مفتاح ينتج أول إسمنت "محلي" لاصق لمحاربة المضاربة في الأسعار
وزير الصناعة كان يعلم بأن فرعون مطلوب من الشرطة الفدرالية الأمريكية
فتح تحقيق تكميلي في فضيحة بيع بواخر الأسطول الجزائري
أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي محمد القضية المشهورة بقضية "كنان" لتاريخ 21 سبتمبر المقبل، وهذا من أجل إحضار بعض الوثائق المتعلقة بالتحقيق التكميلي
الوزارة تأمر بإنصاف الفرق المسرحية الأمازيغية
الوزارة تأمر بإنصاف الفرق المسرحية الأمازيغية
تدخلت وزارة الثقافة في قضية إبعاد الفرق المسرحية الأمازيغية من المشاركة في التصفيات المحلية لڤالمة والمؤهلة للمهرجان الوطني للمسرح المحترف، حيث دعا وزير الثقافة عز
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مسرحية "التفاح" لعلولة في جولة فنية بأمريكا
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صدور "الربيع الرمادي لبني بربر" أول رواية للصحفي سمير بوزيدي
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سبعة مسارح جهوية بدون مدراء
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سي الهاشمي عصاد: الملتقى سلط الضوء على كل الزوايا المرتبطة بيوغرطة
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الجزائر وفلسطين وسوريا ضيوف شرف مهرجان الاسكندرية السينمائي
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الفيلم القصير "كسيلة" في مهرجان سياتشا السينمائي بإيطاليا
37 قتيلا و150 جريحا في زلزال ضرب وسط إيطاليا
ضرب، أمس، زلزال بلغت شدته 6.2 درجة وسط إيطاليا وأدى إلى انهيار بعض المباني ومقتل 37 شخصا على الأقل وإصابة 150 شخصا آخر بجروح، وتتواصل
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شرطة وهران توقع بمروج مخدرات وتسترجع أزيد من 4 ملايين سنتيم
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مفتشية البيطرة تحجز 1064 كلغ من اللحوم الحمراء الفاسدة
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حجز أزيد من 1890 وحدة من المشروبات الكحولية و توقيف مروجها بالجلفة
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سكير يطعن شاب بالطاهير بجيجل
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تفعيل مخطط إنذار وطني فور الإبلاغ عن حالة اختطاف
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حرس سواحل عنابة يحبطون هجرة 44 شخصا بينهم فتاتان
رعيتان ماليتان يحاولان تجريد جزائري من 1300 أورو
رعيتان ماليتان يحاولان تجريد جزائري من 1300 أورو
سلطت محكمة بئر مراد رايس عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة 100 ألف دج في حق رعيتان ماليتان، في العقد الثاني والثالث من العمر موجودان رهن
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يتهم صديقه بسرقة هاتفه النقال بعد أن قدمه له كضمان
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نصاب يستغل بطاقة تعريف ضائعة من صاحبها لكراء كراسي الأعراس
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شاب يتسبب في كسر يد طليق شقيقته المغترب
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سنتان حبسا لرعيتين إفريقيين عن بيعهم ذهبا مزيفا
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5 سنوات سجنا لكهل تورط في تكوين عصابة مختصة في سرقة السيارات
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تطلب منه ركن سيارتها فيفر بها ويبيعها بـ15مليون
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