قال أنه سعيد بالانضمام إلى فريق كبير مثل شالكه

بن طالب: "أنا جاهز وسأبدل قصارى جهدي لتشريف عقدي مع فريقي الجديد"

أكد الدولي الجزائري نبيل بن طالب عن سعادته الكبيرة، بترسيم صفقة انتقاله إلى نادي شالكة، مؤكدا جاهزيته لرفع التحدي من أجل كسب مكانة في التشكيلة،