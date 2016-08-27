الشرطة البرازيلية توجه تهما بالفساد وغسل الأموال للرئيس السابق لولا

وجهت الشرطة البرازيلية، أول أمس، إلى الرئيس البرازيلي السابق لويس "إيناسيو لولا دا سيلفا"، الذي شغل منصب الرئاسة في الفترة ما بين 2003 و2010 وزوجته