واصل سقطاته وحاول الدفاع عن نفسه بحجج واهية

براهمية: " أنا من جلبت مخلوفي من سوق أهراس"

أكد رئيس البعثة المشاركة في أولمبياد ريو 2016، عمار براهمية، أن اللجنة الأولمبية لن يضغط عليها أحد وهي حرة في تسيير الوفد، موضحا أن الوفد