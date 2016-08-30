أوباما يلتقي أردوغان لبحث الوضع في المنطقة وهولاند يحذر من مخاطر التدخل

التدخل العسكري التركي في سوريا يثير قلق أمريكا وفرنسا

يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما، يوم الأحد، في الصين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، لبحث الأزمة السورية خصوصا، من جهته أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن