نفت توصل الطرفين لاتفاق "غير رسمي" لوقف الأعمال القتالية

أنقرة ترفض وقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد في سوريا

أعلنت أنقرة، أمس الأربعاء، أنها ترفض وقف إطلاق النار مع المقاتلين الأكراد في سوريا، وأنها لا تقبل مساواتها بمنظمة إرهابية، نافية بذلك الأنباء التي نشرتها