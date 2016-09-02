المغرب يحاول أن ينسب أغنية وموسيقى الشعبي إليه

المغرب يحاول أن ينسب أغنية وموسيقى الشعبي إليه

بعد أغنية الراي والتي يحاول المغرب أن ينسبها إلى موروثه الموسيقي الشعبي، خصوصا بعد الصراع بين الجزائر والمغرب الذي طفا إلى السطح مؤخرا حول من