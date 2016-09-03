إطار سابق بالجهاز الاستخباراتي يؤكد معلومات نظيره الكندي

المخابرات الفرنسية تتجسس على الجزائر ببرنامج فيروسي منذ 2009

أكد أمس، الإطار السابق بجهاز المخابرات الفرنسية باربار باربي، المعلومات التي كشفت عنها الاستخبارات الكندية عام 2014، بكون الجزائر من الدول المستهدفة بالتجسس من قبل