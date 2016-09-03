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تزامنا مع تنظيم المعارضة لأكبر مسيرة احتجاجية للسيطرة على كراكاس
حكومة فنزويلا تعلن إحباطها انقلابا على الرئيس مادورو
قالت الحكومة الاشتراكية فى فنزويلا، مساء الجمعة، إنها أحبطت مخططا لتنفيذ انقلاب ضد رئيس البلاد نيكولاس مادورو، بحر هذا الأسبوع، في وقت خططت فيه المعارضة
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تقرير "إف بي آي": هيلاري كلينتون تعاني من فقدان جزئي للذاكرة
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انطلاق أشغال قمة مجموعة الـ20 في "هانغتشو" الصينية
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متفرقات
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رئيس الوزراء التركي: "لن نعدل قوانين مكافحة الإرهاب لقاء رفع تأشيرة "شنغن" عن مواطنينا"
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بوتين ينتقد مجموعة الـ20 ويطالبها بالتركيز على الاقتصاد والابتعاد عن السياسة
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انفجار فالكون 9 بكاب كنافيرال يحطم آمال فيسبوك وتل أبيب
"الأفامي" يضغط على الحكومة لفرض زيادات جديدة على أسعار الطاقة، ويؤكد
"السوسيال يلتهم 1 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام"
شجع صندوق النقد الدولي الزيادات التي اقرتها الحكومة على أسعار البنزين ومنتجات الطاقوية، مع بداية السنة الجارية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا
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بياطرة متنقلون يجوبون الأحياء يوم العيد لضمان سلامة عملية الذبح
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توقعات بجني أكثر من مليون قنطار من البطاطا.. ومشكل التسويق يطرح نفسه
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"إيني" تؤكد المضي في الاستثمار بالجزائر
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1.5 بالمائة فقط مساهمة قطاع السياحة في الدخل القومي!!
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تيسمسيلت تتعزز بـ 11 محطة للجيل الرابع
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السعودية تبدي تفاؤلها من اجتماع الجزائر في رفع أسعار النفط
نفايات، جرذان، مراحيض متسخة وأخرى مغلقة.. ومرضى يموتون بسبب التعفنات
النظافة الاستشفائية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تستدعي "الإنعاش"!
كشفت مصادر عليمة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي عن الوضع الكارثي الذي آل اليه واحد من أهم المستشفيات الجامعية على المستوى الوطني، نظرا للواقع المتردي للنظافة
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"أسامة إيسكوبار" الهارب من سجن الحراش أمام العدالة يوم عيد الأضحى
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حجز 1690 قارورة من المشروبات الكحولية و149 مليون سنتين بالميلية وجيجل
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أمن ولاية جيجل يضع مخططا أمنيا بمناسبة الدخول المدرسي
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تأييد الحكم الابتدائي ضد عوني أمن بشركة تركية للبناء
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رفع الحكم الابتدائي ضد مستثمر تركي من عامين إلى ثلاث سنوات حبسا
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الإعلامية ليلى بوزيدي تقع ضحية سرقة.. والمتهمون يستفيدون من البراءة
سقطت الأندلس عام 1492م.. لكن ماذا عن شتاتها بالأمس واليوم؟
سقطت الأندلس عام 1492م.. لكن ماذا عن شتاتها بالأمس واليوم؟
أعداد أحفاد العائلات الأندلسية/الموريسكية في الجزائر تُقدَّر اليوم بالملايين، وغالبيتها لا تُدرِك أنها من أهل تلك الديار المفقودة رغم أن الكثير منها ألقابها العائلية إيبيرية
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المغرب يحاول أن ينسب أغنية وموسيقى الشعبي إليه
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سعاد ماسي تختتم مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية
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انتقاء 5 مسرحيات للمنافسة بالمهرجان المحلي للمسرح المحترف بڤالمة
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تنصيب المديرة الجديدة لمعهد الثقافات الأسلامية بباريس
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صناديق دولية للتكوين في اللقاءات السينماتوغرافية الـ14 ببجاية
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"فيديو كليب غلطانة عمل فني خالص وليس له أي معنى سياسي"
تسجيل ثالث وفاة لحاجة جزائرية من ورڤلة بمكة المكرمة
انتقلت رعية جزائرية تبلغ من العمر 47 سنة إلى رحمة الله مساء الجمعة بمكة المكرمة بالمركز الطبي للبعثة، حسبما أكده أمس السبت رئيس مركز بعثة
ضحايا "المخرج المسرحي" يطالبون بإنصافهم ورد الاعتبار لهم
ضحايا "المخرج المسرحي" يطالبون بإنصافهم ورد الاعتبار لهم
يطالب ضحايا قضية النصب والاحتيال المطروحة على العدالة بولاية بومرداس، والمعروفة بقضية "المخرج المسرحي"، الذي أسس شركات وهمية للنصب والاحتيال راح ضحيته ممثلون مسرحيون، بإنصافهم
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