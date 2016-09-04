أعرب عن ارتياحه لدعم الجزائر ومجهوداتها، كوبلر:

”على الليبيين الاقتداء بالجزائر بخصوص المصالحة لتحقيق الاستقرار”

قال المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، أن 26 مليون قطعة سلاح منتشرة لـ6 ملايين نسمة في ليبيا، ما يعيق