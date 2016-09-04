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الرئيس الصيني يدعو إلى تحوّل المجموعة من منتدى للنقاش إلى آلية عمل فعلية
قمّة الـ20 في هانغتشو: لا اقتصاد بدون سياسة
تستضيف مدينة هانغتشو الصينية منذ يوم أمس، لأول مرة، أشغال قمة مجموعة الـ20، التي حملت عنوان "نحو اقتصاد عالمي مبتكر ونشط ومترابط وشامل" وسييناقش فيها
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جديد قضية يجيني: شارك في اجتماعات قبل مقتله تطرق فيها لمواضيع حساسة
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نتنياهو يقيل وزير المواصلات ويتهمه بمحاولة انقلاب داخل "الليكود
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سلطات بنغلادش تعدم "مير قاسم علي" القيادي بـ"الجماعة الإسلامية"
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إسلام آباد تقايض "القاعدة": ابنتا الظواهري لقاء نجل رئيس الأركان الباكستاني
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حكومة فنزويلا تعلن إحباطها انقلابا على الرئيس مادورو
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تقرير "إف بي آي": هيلاري كلينتون تعاني من فقدان جزئي للذاكرة
"الفجر" تنشر قائمة التخصصات المطلوبة في أكبر حملة توظيف أطلقها المجمع
الموظفون الجدد في سوناطراك بـ 15 ألف دينار شهريا !
شرعت مختلف مديريات الوكالة الوطنية للتشغيل بالتعاون مع المديريات الولائية لسوناطراك في انتقاء المترشحين لحملة التوظيف التي أطلقها المجمع النفطي، والتي تمر على مرحلتين، ليتم
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الجزائر ترفض سعر 50 دولارا للبرميل.. وبوطرفة يتوقع نجاح اجتماع سبتمبر
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"تدابير خاصة" بمكاتب بريد الجزائر لمواجهة ارتفاع الطلب مع اقتراب عيد الأضحى
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السوق الإيطالية استقبلت 3 مليار م 3 من الغاز الجزائري منذ بداية السنة
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افتتاح أكبر صالون عالمي للتكنولوجيات الموجهة للجمهور ببرلين
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"السوسيال يلتهم 1 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام"
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بياطرة متنقلون يجوبون الأحياء يوم العيد لضمان سلامة عملية الذبح
تمرير السلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
"الطابلية" تنعش ورشات الخياطة بتصاميم عصرية
يبدو أن الإشاعات الأخيرة بشأن إغراق السوق بمآزر مسمومة حققت مرادها وخلقت نوعا من التخوف في أوساط الأولياء الذين فضلوا خياطة "الطابلية" كما نسميها بالعامية،
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آلاف أعوان الشرطة لضمان الترتيبات الأمنية للدخول الاجتماعي والمدرسي
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توزيع 25 ألف محفظة مدرسية على معوزي تيزي وزو
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توزيع المحافظ والأدوات المدرسية على المعوزين بسيدي بلعباس
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14 ألف حقيبة مدرسية لفائدة العائلات المعوزة بعين تموشنت
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فيدرالية أولياء التلاميذ بوهران توزع 6400 حقيبة مدرسية على اليتامى والمعوزين
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النظافة الاستشفائية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تستدعي "الإنعاش"!
خمسة أفلام جزائرية في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي
خمسة أفلام جزائرية في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي
تشارك الجزائر بستة أفلام في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في طبعته الـ32، كما سيشهد المهرجان عرض ثلاثة أفلام عن حرب التحرير
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إعادة الاعتبار لمسرح "محمد التوري" بالبليدة
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الوزير الأول يختتم تظاهرة "دار الدزاير"
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الورشات الثقافية الصيفية للطفل تستقطب أزيد من 3 آلاف قارئ بتيسمسيلت
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سقطت الأندلس عام 1492م.. لكن ماذا عن شتاتها بالأمس واليوم؟
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المغرب يحاول أن ينسب أغنية وموسيقى الشعبي إليه
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سعاد ماسي تختتم مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية
تمت برمجته إلى 25 سبتمبر الجاري
تأجيل استئناف ملف محاولة إغراق حي باب الواد الشعبي بـ3 كغ من المخدرات
أرجات، أمس، الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة النظر إلى جلسة يوم 25 سبتمبر الجاري في استئناف ملف تورط خمسة أشخاص حاولوا إغراق حي باب الواد
حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
أوقفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري شعبة العامر التابعة لأمن ولاية بومرداس، سارق مجوهرات بعدما تسلل إلى أحد المنازل الواقعة بإقليم الاختصاص وسرق صندوقا للحلي
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