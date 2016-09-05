تونس تستضيف المؤتمر العربي الخامس لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

الغنوشي يهدّد بسحب الثقة من حكومة الشاهد إذا حادت عن "وثيقة قرطاج"

قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، يوم الأحد، في سياق ندوة صحفية عقدها بولاية صفاقس جنوب البلاد، إنّ حركة النهضة على استعداد لسحب ثقتها