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ركز البيان الختامي على تنشيط التجارة الدولية والتنمية
اختتام قمة العشرين في هانغتشو الصينية
اختتمت بمدينة هانغتشو الصينية، مساء الاثنين، أشغال قمة مجموعة الـ20، التي حملت عنوان ”نحو اقتصاد عالمي مبتكر ونشط ومترابط وشامل” وناقش فيها المجتمعون المشاكل ذات
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أوباما يلغي لقاء مقررا مع نظيره الفلبيني بعدما وصفه بعبارة جارحة
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كلينتون ترفض دعوة رئيس المكسيك لزيارة بلاده
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9 قتلى في انفجار سيارة مفخخة في الكرادة وسط بغداد وداعش يتبنى
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بن نايف لخمينائي: لن نسمح لطهران بتسييس الحج
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الغنوشي يهدّد بسحب الثقة من حكومة الشاهد إذا حادت عن "وثيقة قرطاج"
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الادعاء الفرنسي يطالب بمحاكمة ساركوزي في فضيحة تمويل حملته الانتخابية
لعدم مطابقتها لشروط الانتاج والنظافة
تفتيش 146 ملبنة وتشميع 5 منها
حررت مصالح الرقابة لوزارة التجارة 71 محضرا للمتابعة القضائية ضد وحدات لإنتاج الحليب المبستر مع تعليق نشاط خمس ملبنات لأسباب مرتبطة أساسا بعدم المطابقة. حسب البيان
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الاتحاد الأوروبي يضغط على الحكومة لفرض رسوم على المنتجات المصنعة محليا
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لا ندرة في الوقود أيام عيد الأضحى
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ترحيب جزائري قطري بالاتفاق السعودي-الروسي
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الجزائر تجسد مشروعا ضخما لإنتاج الحبوب باستخدام أحدث التقنيات
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محطات البنزين، قاعات الحفلات وسيارات الأجرة لن تستفيد من دعم الدولة بعد الآن
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اتفاق بين موسكو والرياض في صالح اجتماع الجزائر
لقصوري يحذر الأولياء من تداعيات ”اغتصاب معنوي للأطفال دون شعور”
أسلحة، سجائر، ماكياج ودمى.. داخل محافظ التلاميذ!
مع بداية كل موسم دراسي، يبدأ تخوف الأولياء من تأثير الأدوات المدرسية المستوردة، والتي تتخذ أشكالا وصورا مقلقة، تغزو الأسواق وتسيل لعاب الأطفال، لما تمثله
صدور رواية ”عطر الخطيئة” مترجمة إلى العربية
صدور رواية ”عطر الخطيئة” مترجمة إلى العربية
صدرت بالقاهرة هذا الأسبوع رواية ”عطر الخطيئة” لأمين الزاوي مترجمة إلى العربية، وقام بالترجمة الشاعر والمترجم محمد بوطغان، والعنوان الأصلي للرواية هو Les Gens du
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ميهوبي: ”مخطط استعجالي لترميم عدة مواقع تاريخية”
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سهرة طبعتها الأصالة
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الجزائر تشارك في مهرجان ”سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية” بمصر
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وفاة عازف الكمان وأستاذ الموسيقى الأندلسية مامد بن شاوش
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مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي يكرم المخرجة التونسية الراحلة كلثوم برناز
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الشاب خالد يتعاون مع الموسيقار السعودي طلال
اكتشاف كنز أثري عذراء ببلدية الغاسول بالبيض
تمكنت مجموعة من نشطاء ومهتمين بالتراث عبر إقليم بلدية الغاسول، من اكتشاف موقع جديد للنقوش الحجرية بمنطقة ذكار الواقعة على بعد 10 كلم عن بلدية،
حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
أوقفت مصالح الشرطة القضائية للأمن الحضري شعبة العامر التابعة لأمن ولاية بومرداس، سارق مجوهرات بعدما تسلل إلى أحد المنازل الواقعة بإقليم الاختصاص وسرق صندوقا للحلي
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