وماذا عن مشاكل البلاد الأخرى؟!

ما زالت بضعة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات البرلمانية التي يكون موعدها شهر ماي من السنة المقبلة، ومع ذلك لا حديث للأحزاب من معارضة وموالاة