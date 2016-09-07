مساهل أمام الأعضاء الثلاثين في المنتدى العالمي لمكافحة التطرف

”ترسيخ الديمقراطية أفضل وسيلة في معركتنا ضد الإرهاب”

ربط أمس، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، في حديثه عن تعزيز الديمقراطية، بين المعركة ضد الإرهاب والمعركة من أجل حماية