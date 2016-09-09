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توافق عربي لنسف مساعي تل أبيب للحصول على مقعد بمجلس الأمن
أبو مازن يفصل عضوين من فتح ترشحا بقوائم أخرى
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، مساء الخميس، قرارين بفصل اثنين من أعضاء الحركة، أحدهما وزير سابق، بسبب ترشحهما للانتخابات المحلية على قوائم ليست
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لافروف وكيري يجتمعان في جنيف لبحث تسوية للمعضلة السورية
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الصحفي الأمريكي، رادال سميث: ”هيلاري الأوفر حظا للوصول إلى البيت الأبيض”
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بيونغ يانغ تفاجئ العالم بخامس تجربة نووية أعقبتها هزة أرضية
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متفرقات
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صحيفة عبرية: تل أبيب صادقت على بيع برنامج التجسس لدولة عربية
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تقرير يونيسف: 50 مليون طفل في العالم ”اقتلعوا من جذورهم”
تحقيق الديوان الوطني للإحصاء يكشف أن نصف سيارات الجزائريين يزيد عمرها عن 20 سنة
الحظيرة الوطنية تنفجر.. أزيد من 5 ملايين مركبة على الطرقات
بلغت الحظيرة الوطنية للسيارات إلى غاية نهاية 2015 بالأرقام ما مجموعه 5.683.156 سيارة، أي بارتفاع قدر بـ4.75 بالمائة مقارنة بالسنة المنصرمة. حسب الأرقام الصادرة أمس عن
نصف الحالات سببها البطالة
1100 حالة انتحار في الجزائر سنويا
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ناقوس الخطر بسبب العدد المتزايد لحالات الانتحار في الجزائر، والذي بلغ 1100 حالة سنويا، زد على ذلك 10
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شبكات الهجرة السرية تحقق ثروة طائلة في المتاجرة بأحلام ”الحراڤة”
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أكثر من 4000 شخص يلقون حتفهم كل سنة في حوادث المرور
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”السيلفي” والفيديو ..من تسلية وتقنية حديثة إلى قضايا رأي عام
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جمعية جزائر الخير تنظم أسبوعا تضامنيا لجمع الأضاحي وتوزيعها
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تفكيك عصابة تحترف سرقة المواشي بالبرواڤية
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ملف اختلاس 17 مليار سنتيم من مستشفى ”مايو” بباب الوادي في 27 سبتمبر الجاري
مهرجان البندقية السينمائي يكرّم فيلم ”معركة الجزائر”
مهرجان البندقية السينمائي يكرّم فيلم ”معركة الجزائر”
كرّم مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في طبعته الـ73، الفيلم الجزائري ”معركة الجزائر” للمخرج الإيطالي جيلو بونتيكورفو، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على إخراج الفيلم والذكرى
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الطبعة الثانية لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي من 6 إلى 12 أكتوبر
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وزير الثقافة يشدد على ضرورة جعل العربية لغة وظيفية
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قرار عدم برمجة فيلم فيصل حموم باللقاءات السينمائية لبجاية صادر عن لجنة المشاهدة
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الجمهور على موعد مع عرض لأفلام ثورية بمتحف السينما لوهران
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هل يوقف باسل الخطيب تصوير فيلم ”ابن باديس”؟
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نسب مشاهدة عالية لأغنية ”مازال” بصوت سعد رمضان
الجثة وجدت مقطّعة داخل أكياس بلاستيكية بالقرب من منزل عمه
العثور على الطفل نصر الدين مقتولاً بطريقة بشعة بعين فكرون
تم صبيحة أمس الجمعة، العثور من طرف مواطنين على الطفل ”نصر الدين تلاخت” البالغ من العمر 5 سنوات مقتولاً بالقرب من بيت عمه
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
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استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
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حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
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رعية مالي ينصب على مهندس ويسلبه 60 مليون سنتيم
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عام حبسا نافذا لـ3 شبان تورطوا في قضايا سرقة منازل
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سكير يحدث فوضى في مطعم بمدينة جليدة بعين الدفلى
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