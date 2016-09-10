أبرز المرشحين لتدعيم الفريق الأول

فينغر معجب بإمكانيات بن ناصر وقد يلجأ إلى ترقيته قريبا

جاء اختيار سماعين بن ناصر مربحا للاعب على جميع الأصعدة، حيث زاد الاهتمام به في ناديه آرسنال، خاصة من قبل الإعلام المقرب من ”المدفعجية”، فذكر