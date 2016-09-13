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فقدت توازنها من شدة الإعياء وأخبار عن بحث الديمقراطيين عن بديل لإكمال السباق
”الالتهاب الرئوي” يُجبر كلينتون على إلغاء تجمعات انتخابية في كاليفورنيا
ألغت هيلاري كلينتون، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية، رحلة كان مقررا أن تقوم بها إلى كاليفورنيا في إطار حملتها الانتخابية. واضطرت كلينتون يوم الأحد إلى
مع استيراد 810 ألف طن من القمح والشعير
الجفاف يزيد من أعباء الميزانية ويلهب فاتورة استيراد القمح
ألهب الجفاف الذي ضرب الولايات الفلاحية فاتورة استيراد القمح والشعير، بعدما اقتنى الديوان المهني للحبوب 700 ألف طن من القمح يستلمها الشهر المقبل. وقال تجار أوروبيون
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المنتجون في اجتماع الجزائر لن يسمحوا بتكرار إخفاقات لقاء الدوحة
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بوطرفة : الجزائر تمتلك الوصفة السحرية لاسترجاع استقرار سوق النفط
محتالون يستغلون موسم الحج لتحقيق أرباح بالملايير
وكالات سياحية تحول حجاجا إلى ”حراڤة” في البقاع المقدسة
تحول موسم الحج عند البعض من موسم للعبادة إلى موسم لجني أموال طائلة بالنصب على الحجاج والمعتمرين، فتجد محتالين يستغلون وكالات سياحية وهمية وأخرى حقيقية
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”عيد بدون مخاطر صحية”.. حملة لجمعية اليقظة طوال أيام العيد
كيف درأ ابن رشد تعارض النقل والعقل
كيف درأ ابن رشد تعارض النقل والعقل
لا ينكر أحد أن ابن رشد، الفقيه والفيلسوف، فاز لدى جمهور المختصين والمثقفين بشهرة لم يحظ بها إلا النزر اليسير من جهابذة الفكر الإسلامي كابن
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هل يفعلها بوشوشي ويدخل التاريخ؟
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وزير الثقافة يشدد على ضرورة جعل العربية لغة وظيفية
عثر عليه داخل وادي وخضع لعملية جراحية على مستوى الرأس
اختطاف طفل ومحاولة قتله من طرف زوجة عمه بتيزي وزو
عاشت تيزي وزو حادثة مأساوية جراء تعرض طفل يبلغ من العمر سبع سنوات لعملية اختطاف نفذها شخص مشبوه نهاية الأسبوع، حيث غادر الضحية غرفة الإنعاش
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
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