متى ”الدخول” المدرسي!

أزيد من أسبوع مر على الدخول المدرسي، وما زال التلاميذ لم يباشروا الدراسة بعد، فبعد أيام من الفوضى التي ما زالت تلازم الدخول المدرسي، جاء