المزيد من الأخبار
وصفت بالأكبر في تاريخ العلاقات بين واشنطن والكيان المحتل
الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية لتل أبيب تقدر بـ 38 مليار دولار
وافقت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، على اتفاق يقضي بتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل خلال السنوات العشر المقبلة تقدر بـ38 مليار دولار، وذلك بعد مفاوضات طويلة حول
-
أكسفورد إيكونوميكس: رئاسة ترامب قد تكلف الخزينة الأمريكية تريليون دولار
-
الجيش السوري: الاعتداءات الإسرائيلية بالجولان تهدف إلى عرقلة الاتفاق الروسي- الأمريكي
-
”الأمل” و”الزيتونة” تبحران من برشلونة لكسر حصار غزة
-
لبنان يطلق مشاورات حول ”خطة وطنية لمنع التطرف العنيف”
-
متفرقات
-
”الالتهاب الرئوي” يُجبر كلينتون على إلغاء تجمعات انتخابية في كاليفورنيا
الفوروم الدولي للطاقة.. أول حدث يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات منذ افتتاحه
72 دولة تؤكد مشاركتها نهاية الشهر الجاري.. وكبرى الشركات الطاقوية تحل بالجزائر
أعلنت وزارة الطاقة والمناجم عن تنظيم الطبعة الـ 15 للفوروم الدولي للطاقة ”إي أو أف 15” بالمركز الدولي للمؤتمرات بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة والذي
-
وزارة التجارة تحصي 170 تاجرا مخالفا وتتوعدهم بعقوبات صارمة
-
أسعار المنتجات المستوردة تلتهب في الجزائر بسبب ارتفاعها عالميا
-
الجفاف يزيد من أعباء الميزانية ويلهب فاتورة استيراد القمح
-
المنتجون في اجتماع الجزائر لن يسمحوا بتكرار إخفاقات لقاء الدوحة
-
مشاركة أزيد من 20 مصدرا جزائريا في معرض الصناعات الغذائية بموسكو
-
استجابة نسبية لنظام المداومة في العيد
جراء جروح خلال عمليات النحر والتقطيع
1200 مصاب بمصالح الاستعجالات في العاصمة يومي عيد الأضحى
استقبلت مصالح مختلف مصالح الاستعجالات الطبية بالعاصمة أزيد من 1200 مصاب، خلال يومي عيد الأضحى جراء عمليات النحر والسلخ. وحسب مسؤولي مناوبات وعاملين بمصالح الاستعجالات بمستشفى
-
ملف عصابة ترويج الكوكايين بحيدرة في الثاني أكتوبر القادم
-
تفكيك عصابة من المسبوقين قضائيا بخميس مليانة
-
شبان اتخذوا من الذبح وغسل الدوارة و”تشواط البوزلوف” سبيلا لكسب المال
-
استئناف النيابة العامة والدفاع في ملف مدير أكاديمية المجتمع المدني
-
شاب يقتل كهلا بطعنات خنجر خلال جلسة خمر في تيارت
-
القبض على عصابة الترويج للمخدرات بالشلف
على الدولة التكفل بتوزيع فيلم ”البئر” لأنه عمل متكامل
على الدولة التكفل بتوزيع فيلم ”البئر” لأنه عمل متكامل
كشف المخرج الجزائري الكبير محمد لخضر حمينة رئيس لجنة اختيار الفيلم الجزائري المشارك في مسابقة الأوسكار لأحسن فيلم أجنبي، أن اللجنة لم تجد صعوبة في
-
فيلم Sully يتصدر إيرادات شباك التذاكر
-
الفيلم الوثائقي ”ضد القوى” في مهرجان ”توين سيتيز” بالولايات المتحدة الأمريكية
-
كيف درأ ابن رشد تعارض النقل والعقل
-
هل يفعلها بوشوشي ويدخل التاريخ؟
-
”الآن بإمكانكم المجيء” و”في هذا العمر أختبئ لأدخن” في المنافسة الرسمية لمهرجان قرطاج
-
إعلان ”عمان حول حماية التراث” يصنف جرائم التراث كجرائم ضد الإنسانية
زيارات تضامنية للمرضى ودور الطفولة المسعفة والمسنين بجيجل
تعزيزا للعمل الجواري والتضامني، قامت مجموعة من إطارات وأعوان الشرطة بأمن ولاية جيجل، صبيحة امس الاثنين، بزيارات تضامنية لفائدة الأطفال المرضى بالمستشفيات الثلاثة بكل من
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
-
استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
-
حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
-
رعية مالي ينصب على مهندس ويسلبه 60 مليون سنتيم
-
عام حبسا نافذا لـ3 شبان تورطوا في قضايا سرقة منازل
-
سكير يحدث فوضى في مطعم بمدينة جليدة بعين الدفلى
-
أمن دائرة وادي الفضة بالشلف يحجز 3570 قارورة خمر
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )