تقرير برلماني بريطاني يكشف عن الدور السلبي الفرنسي و البريطاني

”التدخل في ليبيا غذّى محاولات إغراق الجزائر بأسلحة القذافي”

أكد أمس، تقرير برلماني بريطاني ”كابوس” التدخل العسكري البريطاني والفرنسي في ليبيا، على دول الجوار، والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس الليبي معمر القذافي عام 2011