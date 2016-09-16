قصف واشتباكات رغم سريان الهدنة وتبادل للاتهامات بشأن اختراقها

الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية للتوغل في سوريا

ستجري قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من يوم الأحد المقبل وإلى غاية يوم الأربعاء، مناورة عسكرية واسعة النّطاق، تحاكي فيها وقوع حرب ضد