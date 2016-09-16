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قصف واشتباكات رغم سريان الهدنة وتبادل للاتهامات بشأن اختراقها
الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية للتوغل في سوريا
ستجري قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بدءا من يوم الأحد المقبل وإلى غاية يوم الأربعاء، مناورة عسكرية واسعة النّطاق، تحاكي فيها وقوع حرب ضد
600 ألف هكتار أراضي فلاحية مهددة بالعقم الزراعي في الجزائر
بعد مد الإسمنت..الملوحة تلتهم الأراضي الخصبة وتحولها إلى ”بور”
وقعت الجزائر والصين أمس الأول بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق من أجل تنفيذ الشطر الثاني من المشروع النموذجي لتهيئة الأراضي الفلاحية المالحة بمنطقة حمادنة بغليزان،
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105 تاجر لم يلتزموا بنظام المداومة في عيد الأضحى
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النفط يتراجع إلى 46.20 دولارا
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التين المجفف وزيت الزيتون في الأسواق الروسية.. قريبا
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التعريفة الجمركية الجديدة أداة فعالة لمكافحة المتعاملين الغشاشين
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72 دولة تؤكد مشاركتها نهاية الشهر الجاري.. وكبرى الشركات الطاقوية تحل بالجزائر
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وزارة التجارة تحصي 170 تاجرا مخالفا وتتوعدهم بعقوبات صارمة
مختصون يطالبون بتفعيل خلايا الإصغاء
33 بالمائة من الأطفال مدمنون على الأنترنت
أكد مختصون في المجال الصحي والاجتماعي، أن إعطاء أهمية اكبر لخلايا الاصغاء والمتابعة للمتمدرسين، أصبح أكثر من ضرورة لحماية هذه الفئة من مختلف الآفات الاجتماعية
تراجع دور النشر من 70 إلى 5 بوهران وخسائر فاقت 100 مليار سنتيم
تراجع دور النشر من 70 إلى 5 بوهران وخسائر فاقت 100 مليار سنتيم
عرف إنتاج الأقراص المضغوطة سواء المسموعة أو المرئية بوهران تراجعا كبيرا خلال العشر سنوات الفارطة، وذلك بسبب تأثير نشاط السوق الموازية وتجار السوق السوداء الذين
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وزير الثقافة ينصب 14 مديرا ومكلفا بالتسيير على رأس المتاحف الوطنية
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”ربيع دمشق” رواية تسرد الحرب على سوريا بجرأة كبيرة
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عرض ”العاصفة الشمسية” قريبا أمام الجمهور
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موسوعة وقاموس للفن قيد النشر بوهران
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اكتشاف موقع أثري يعود إلى ما بين 80 إلى 100 ألف سنة قبل الميلاد بتونس
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على الدولة التكفل بتوزيع فيلم ”البئر” لأنه عمل متكامل
2404 شخص وقرابة 27 ألف جريح إثر حوادث مرور خلال سبعة أشهر
لقي 2404 شخص حتفهم وجرح 26423 آخرين، إثر حوادث المرور المسجلة على المستوى الوطني، خلال الـ7 أشهر الأولى من سنة 2016 حسب حصيلة إحصائيات أوردها
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السفير البريطاني في السعودية يشهر إسلامه
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الحديث عن اختفاء طفل بإقليم بلدية أولاد يعيش لا أساس له من الصحة
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العثور على الطفل الذي اختفى بتاغزوت بالبويرة في الجزائر العاصمة
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وفاة 13 شخصا وجرح 244 آخرين خلال أسبوع إثر حوادث مرور
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ثلاثة قتلى و6 جرحى في حادثي مرور بتيارت
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
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استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
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