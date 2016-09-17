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بوتين: واشنطن ترفض الكشف عن الاتفاق كي لا يعرف المجتمع الدولي من لا ينفِّذ
مجلس الأمن الدولي يلغي اجتماعا لبحث الاتفاق الروسي الأميركي في سوريا
ألغى مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، اجتماعا طارئا لبحث الاتفاق الروسي الأميركي في سوريا، كانت قد دعت إليه واشنطن وموسكو في وقت سابق. وقالت تقارير
حسب آخر توقعات الاتحاد الدولي للاتصالات
عدد مستخدمي الأنترنت سيرتفع إلى 3.5 مليار شخص نهاية 2016
يتوقع الإتحاد الدولي للإتصالات أن يرتفع عدد مستخدمي الأنترنت في العالم إلى 3.5 مليار شخص نهاية عام 2016. وجاء في تقرير للجنة الأممية المختصة أن
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استنفار عالمي لكبح انهيار البرميل.. والآمال معلقة على اجتماع الجزائر
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السياح الفرنسيون ضمن العشر الأوائل الأكثر قدوما إلى الجزائر
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الجزائر تدعم موضوع الأمن الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية
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بعد مد الإسمنت..الملوحة تلتهم الأراضي الخصبة وتحولها إلى ”بور”
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105 تاجر لم يلتزموا بنظام المداومة في عيد الأضحى
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النفط يتراجع إلى 46.20 دولارا
الأزواج: ”لا نملك المصباح السحري لتجسيد كل أحلامهن”
نساء يطلبن الخلع لأتفه الأسباب ويتحصلن على لقب مطلقات
طالما كان الزواج ودخول القفص الذهبي هو حلم أي فتاة، وطالما كان الطلاق و الإنفصال هو كابوس أي واحدة منهن، فهذه هي الذهنية المتعارف عليها
مسرحية ”الثلث الخالي” لمسرح العلمة الجهوي تمثل الجزائر
مسرحية ”الثلث الخالي” لمسرح العلمة الجهوي تمثل الجزائر
تشارك الجزائر في الدورة التاسعة من مهرجان عشيات الطقوس الدولي للمسرح في الأردن، الي افتتح مساء أمس، وتسجل الجزائر حضورها بمسرحية ”الثلث الخالي” للمخرجة تونس
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صدور رواية ”تغريبة النار”.. رواية الحب والحرب
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دار ”سيديا” تعيد نشر كتاب ”جزائريات قلعة أومبواز”
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إشكالية الثقافة والتراث في الخطاب الإعلامي العربي موضوع ندوة دولية بصفاقس
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تراجع دور النشر من 70 إلى 5 بوهران وخسائر فاقت 100 مليار سنتيم
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وزير الثقافة ينصب 14 مديرا ومكلفا بالتسيير على رأس المتاحف الوطنية
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”ربيع دمشق” رواية تسرد الحرب على سوريا بجرأة كبيرة
مفقودون منذ 6 أيام و أبحروا يومين قبل عيد الأضحى
حرس سواحل عنابة يبحثون عن 13 حراڤا بينهم شاب معاق
تلقت مصالح حرس السواحل بولاية عنابة نهاية الأسبوع الفارط، بلاغا من قبل عائلات 13 حراڤا انقطعت أخبارهم نهائيا يومان قبل عيد الأضحى تاريخ إبحارهم في
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
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استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
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حبس سارق مجوهرات وإخضاع صائغ للرقابة القضائية عن تهمة إخفاء مسروقات
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رعية مالي ينصب على مهندس ويسلبه 60 مليون سنتيم
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عام حبسا نافذا لـ3 شبان تورطوا في قضايا سرقة منازل
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سكير يحدث فوضى في مطعم بمدينة جليدة بعين الدفلى
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