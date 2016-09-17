الأزواج: ”لا نملك المصباح السحري لتجسيد كل أحلامهن”

نساء يطلبن الخلع لأتفه الأسباب ويتحصلن على لقب مطلقات

طالما كان الزواج ودخول القفص الذهبي هو حلم أي فتاة، وطالما كان الطلاق و الإنفصال هو كابوس أي واحدة منهن، فهذه هي الذهنية المتعارف عليها