بدعوة من نظيره الفرنسي جيرارد لارشي

بن صالح في زيارة رسمية إلى فرنسا اليوم

يقوم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، اليوم، بزيارة رسمية إلى فرنسا، تدوم يومين، بدعوة من نظيره الفرنسي جيرارد لارشي، بمناسبة انعقاد الطبعة الأولى