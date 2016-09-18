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موسكو تتهم واشنطن بالتواطؤ مع داعش والأخيرة تنفي وترد
مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث تداعيات غارات ”التحالف” على مواقع للجيش السوري
عقد مجلس الأمن الدولي، يوم أمس، جلسة طارئة، لبحث تداعيات الغارات الأمريكية الأخيرة على مواقع للجيش العربي السوري في جبل الثردة بمنطقة دير الزور، وذلك
المتهربون من دفع الضريبة على الواردات في قبضة الحكومة
أموال ”الرسوم الجمركية” لإنقاذ الخزينةّ!
دخلت أمس التعريفة الجمركية الجديدة ذات 10 أرقام بدلا من 8 أرقام حيز التنفيذ وهذا من أجل تأطير أحسن للتجارة الخارجية لكن دون المساس بالنسب
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”سنتشاور فقط في اجتماع الجزائر ولن نتخذ قرارات لرفع أسعار النفط”
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إيران تدعم اجتماع الجزائر وكل خطوة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط
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اعتماد مخطط تهيئة الحظيرة التكنولوجية المستقبلية لوهران
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عدد مستخدمي الأنترنت سيرتفع إلى 3.5 مليار شخص نهاية 2016
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استنفار عالمي لكبح انهيار البرميل.. والآمال معلقة على اجتماع الجزائر
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السياح الفرنسيون ضمن العشر الأوائل الأكثر قدوما إلى الجزائر
حلمهم الزائف بالهجرة يوقعهم في الفخ
شبان يقترضون الأموال لشراء تأشيرات ”شنغن” مزورة
بات الحلم الأول والأسمى بالنسبة للعديد من الشبان البطالين في الجزائر هو الهجرة نحو الدول الأوروبية. هذا الهاجس الذي استغلته بعض العصابات لامتهان النصب والاحتيال،
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”خبز الدار”.. ذخيرة صمود الجزائريين منذ آلاف السنين
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التأكيد على ضرورة تشجيع التبرع بالكلى لتطوير زرعها بعنابة
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4 ملايين دج لتزويد معاقي تيزي وزو بالأعضاء الاصطناعية
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5 آلاف مكالمة نحو برنامج ”نحن في الاستماع” لحماية الطفولة
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نساء يطلبن الخلع لأتفه الأسباب ويتحصلن على لقب مطلقات
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4.6 بالمائة من الجزائريين يحرمون أبناءهم من اللقاحات
صدور رواية ”الحركي” للروائي محمد بن جبار
صدور رواية ”الحركي” للروائي محمد بن جبار
صدرت مؤخرا رواية ”الحركي” للروائي محمد بن جبار، وهي رواية تعاملت مع المحظور ومع أكثر الطابوهات في الجزائر الحديثـة، باعتبار أن الحرْكى هم عملاء الجيش
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الأديب والشاعر حميد ناصر خوجة يوارى الثرى بولاية الجلفة
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سامي بن شيخ يكشف: ”الديوان حقق ما يقارب مليار دينار أرباحا”
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انتقاء 18 عملا أدبيا للتنافس على جائزة ”محمد ديب”
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مسرحية ”الثلث الخالي” لمسرح العلمة الجهوي تمثل الجزائر
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صدور رواية ”تغريبة النار”.. رواية الحب والحرب
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دار ”سيديا” تعيد نشر كتاب ”جزائريات قلعة أومبواز”
تحرير فتاة اختطفت من طرف 9 أشخاص بالدواودة البحرية بتيبازة
تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيبازة مؤخرا من تحرير فتاة بعدما تعرضت لعملية اختطاف تورط فيها 9 أشخاص حسبما أفاد به أمس الأحد بيان أوردته المجموعة
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الحرائق تتلف أزيد من 250 هكتار بالأوساط الغابية بوهران
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تأجيل استئناف ملف كسر أقفال أستوديو قناة ”الأطلس.تي .في” إلى 25 سبتمبر الجاري
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راييفاتش قد يستدعي عبيد لتعويض بن طالب المعاقب
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انقطاع مبرمج في تزويد 11 حيا ببلدية الحمامات بالغاز الطبيعي
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وفاة المجاهد رشيد أجعود آخر سكرتير العقيد عميروش ببجاية
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محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
تحولت المحاكم الجزائرية إلى مسارح لتصفية حسابات شخصية بين رجال وطليقاتهم. فبعد رفض المرأة العودة إلى طليقها قد يحول حياتها إلى جحيم، فيقدم بعض الرجال
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