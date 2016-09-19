ردا على مقال اتهم فيه ظريف الرياض بالإساءة للإسلام، ودعم ”النصرة” و”داعش”

مقال الجبير في وول ستريت جورنال: إيران ترعى الإرهاب منذ 1979

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ”الوقائع تثبت بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب”، وأنه لا يمكنها التملص من ذلك، وسجلها