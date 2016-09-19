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ردا على مقال اتهم فيه ظريف الرياض بالإساءة للإسلام، ودعم ”النصرة” و”داعش”
مقال الجبير في وول ستريت جورنال: إيران ترعى الإرهاب منذ 1979
قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن ”الوقائع تثبت بما لا يقبل الشك أن إيران دولة راعية للإرهاب”، وأنه لا يمكنها التملص من ذلك، وسجلها
وزارة التجارة تضبط دفتر شروط صارم لإطلاق العملية.. والتركيز على سلامة المركبات ”أولوية”
عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات.. قريبا
أنهى أمس وزير التجارة بختي بلعايب الجدل القائم حول استيراد السيارات المستعملة، قائلا أنه سيتم الترخيص لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات وذلك وفق دفتر
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”الاستثمار في حقول النفط تراجع بـ50 بالمائة.. وأزمة متوقعة خلال 10 سنوات”
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النفط يشعل حرب التصريحات بين قادة الدول المنتجة
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أنساج مولت 2418 مشروع منذ إنشائها بولاية خنشلة
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أموال ”الرسوم الجمركية” لإنقاذ الخزينةّ!
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”سنتشاور فقط في اجتماع الجزائر ولن نتخذ قرارات لرفع أسعار النفط”
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إيران تدعم اجتماع الجزائر وكل خطوة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط
أولياء ومسؤولون ينقلون حالة اللاشعور في الفايسبوك
”تدربكت المدرسة”عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت الضجة الإعلامية التي مست قطاع التربية وبالأخص كتب الجيل الثاني استياءا في أوساط المجتمع عامة والعائلات خاصة لدرجة منع بعض الأولياء أبنائهم من الالتحاق
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شبان يعرضون خدمات تطوعية وربحية عبر المقابر
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دورات تكوينية للحرفيين نهاية سبتمبر الجاري بالبليدة
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حملة تحسيسية للتشديد على دور الجمارك في محاربة استيراد المفرقعات
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شبان يقترضون الأموال لشراء تأشيرات ”شنغن” مزورة
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”خبز الدار”.. ذخيرة صمود الجزائريين منذ آلاف السنين
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التأكيد على ضرورة تشجيع التبرع بالكلى لتطوير زرعها بعنابة
ستيفاني بن عمرة تمثل الجزائر بفيلم ”خفقان”
ستيفاني بن عمرة تمثل الجزائر بفيلم ”خفقان”
تشارك المخرجة ستيفاني بن عمرة في الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط المزمع تنظيمه من 21 إلى 27 سبتمبر الجاري، بفيلمها
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الشاب خالد يصور كليب في تركيا موضوعه الإرهاب
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عز الدين ميهوبي: مهرجان أغنية الراي سيظل بسيدي بلعباس
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”في راسي رومبوان” و”قنديل البحر” يدخلان منافسة المهرجان الـ31 لفيلم نامور
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صدور رواية ”الحركي” للروائي محمد بن جبار
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الأديب والشاعر حميد ناصر خوجة يوارى الثرى بولاية الجلفة
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سامي بن شيخ يكشف: ”الديوان حقق ما يقارب مليار دينار أرباحا”
قالت أن ما ينشر ليس مرغوبا به في سياستها
إدارة ”الفايسبوك” تحذر جمعية العلماء المسلمين بسبب إسرائيل
حذرت إدارة الفايسبوك، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، من المضامين التي تنشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما من طرف الجمهور الجزائري فيما يتعلق
فواتير وهمية لبيع الأسمدة بقيمة 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة بمستغانم
فواتير وهمية لبيع الأسمدة بقيمة 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة بمستغانم
كشفت تحقيقات مديرية التجارة بولاية مستغانم عن ارتفاع قيمة الفواتير الوهمية لبيع الأسمدة، في سنة 2014 وحدها، إلى نحو 45 مليار سنتيم، كان سيجني من
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محاكمة كهل حاول قتل شريكته بـ17 طعنة
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ولاية الجزائر تتابع تسعينيا بالتصريح الكاذب للحصول على سكن اجتماعي
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محكمة الشراڤة تنظر اليوم في قضية مالك قناة وجريدة ”الوطن”
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عون بالحماية المدنية وسائق أجرة متهمان بسرقة لواحق 20 سيارة
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محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
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استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
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