ما نفع وزارة للفلاحة؟!

مشاكل المدرسة والفضائح التي يحاول البعض هز الوزيرة، والوعيد بسنة بيضاء، لا يجب أن تنسينا الفساد الآخر، والدور هذه المرة على وزير الفلاحة، الذي عليه