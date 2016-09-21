عريبي.. حجة وحويجة!

راسل النائب عريبي، رئيس الجمهورية، من البقاع المقدسة من أيام وهدّده بالويل إن لم يقل الوزيرة بن غبريط. ويقول في رسالته ”المكية”: ”إن الوزيرة المسماة بن