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قال: بمجرد حصول مهاجر على الجنسية الفرنسية يصبح أجداده ”غاليين”
تصريحات لـ”ساركوزي” بشأن المهاجرين تثير جدلا في فرنسا
عاد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) لإثارة الجدل مجدّدا بتصريحاته الصادمة المعادية للمهاجرين حول الهوية الوطنية لبلاده، والإرهاب وملف الإسلام في المجتمع الفرنسي، خلال
الرئيس الفنزويلي متفائل بشأن نتائج الاجتماع ويكشف:
”اتفاق منتجي النفط في اجتماع الجزائر سيرفع سعر البرميل بين 10 و15 دولار”
قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو، أمس الأول، أنه إذا جرى التوصل لاتفاق بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها فإن أسعار
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بوشوارب في أمريكا للترويج لمنتدى الأعمال ”الجزائر-إفريقيا” في ديسمبر
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أزيد من 11.3 مليار دج من السلع غير المفوترة في ظرف 8 أشهر
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”تجميد الانتاج السبيل الوحيد لاستقرار سوق النفط العالمية”
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لا تسامح مع كل منتج يفرط في استعمال السكر والملح والدهون
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وزير الفلاحة يدعو إلى الإستثمار في الحليب المجفف
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الجزائر تستهدف استقطاب السياح الصينيين
تفوق المعايير العالمية بثلاث مرات
الجزائريون تجاوزوا الخط الأحمر في استهلاك السكر والملح والدهون
أكد مختصون أن المستهلك الجزائري تجاوز بكثير الكميات المسموح بها من المنتجات الغنية بالسكر والملح والمواد الدهنية بنسبة تفوق ما حددته المعايير العالمية بثلاث مرات،
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شركة سياحة بحرينية وهمية تنصب على 13 إطارا جزائريا
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المكتب الوطني لضحايا التجارب النووية يطالب بتطبيق قانون موران الجديد
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الحالات المبلغ عنها الخاصة بالاتجار بالبشر في الجزائر ”حالات معزولة”
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أرباب 3 عائلات يُحاكَمون بتهمة اقتحام مبنى مؤسسة المطاحن ببني مسوس
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جمعيات أشرار إلكترونية في قبضة الأمن
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شاب يعتدي على موظفين بوزارة العدل
المهرجان الوطني للمسرح المحترف من 23 إلى 30 نوفمبر القادم
المهرجان الوطني للمسرح المحترف من 23 إلى 30 نوفمبر القادم
بعد تردد وكلام كثير قيل حول تنظيم المهرجان الوطني للمسرح المحترف، خصوصا بعد تقليص ميزانيته، إذ تحدثت بعض الاطراف أن الوزارة لم تمنح محافظة المهرجان
فضيحة بيع أسطول مجمع ”كنان” لسعودي مطلوب من العدالة الأمريكية
مسؤول في شركة المساهمات يحمّل تمار مسؤولية تبديد أموال عمومية
فتحت، أمس، محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في العاصمة، قضية الاختلاسات التي طالت الأسطول الجزائري، أو ما يسمى بـ”فضيحة مجمع كنان”، والتي كانت محكمة
فواتير وهمية لبيع الأسمدة بقيمة 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة بمستغانم
فواتير وهمية لبيع الأسمدة بقيمة 45 مليار سنتيم خلال سنة واحدة بمستغانم
كشفت تحقيقات مديرية التجارة بولاية مستغانم عن ارتفاع قيمة الفواتير الوهمية لبيع الأسمدة، في سنة 2014 وحدها، إلى نحو 45 مليار سنتيم، كان سيجني من
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محاكمة كهل حاول قتل شريكته بـ17 طعنة
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ولاية الجزائر تتابع تسعينيا بالتصريح الكاذب للحصول على سكن اجتماعي
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محكمة الشراڤة تنظر اليوم في قضية مالك قناة وجريدة ”الوطن”
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عون بالحماية المدنية وسائق أجرة متهمان بسرقة لواحق 20 سيارة
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محاكم تتحول إلى مسارح لتصفية الحسابات بين رجال وطليقاتهم
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استئناف ملف كسر أقفال استوديو ”قناة الأطلس” 18 سبتمبر الجاري
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