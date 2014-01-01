غضب وخذلان!

ماذا بقي من الإصلاحات التي بشّرت بها وزيرة التربية، بعد تراجعها الآخر أمس، عن العطلة المحددة، أمام ضغط التلاميذ؟.. لا شيء. ويبدو أن الوزيرة وحدها