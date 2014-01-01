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واشنطن تنفي أية صلة بفتح الله غولن أو بجريمة اغتيال كارلوف
صحيفة أمريكية: مقتل السفير الروسي في أنقرة ليس إرهابا بل تجسيد للعدالة
وصفت صحيفة ”نيويورك ديلي نيوز” الأمريكية حادثة اغتيال السفير الروسى اندري كارلوف بأنها ”ليست إرهابا، وإنما تجسيد للعدالة، جزاء على جرائم الحرب التي اقترفها فلاديمير
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لافروف يكشف أن ”إعلان موسكو” بشأن سوريا يحظى بموافقة تركية إيرانية
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السيسي لـ”فاينانشيال تايمز”: مصر واجهت محاولات لإسقاط الدولة لمدة 30 شهرا
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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم برلين
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متفرقات
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يمكن للكيان الموازي أن يكون متورطا والأمر متروك للتحقيق
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مقتل 12 شخصا وإصابة العشرات بهجوم على سوق عيد الميلاد وسط برلين
بعد أزيد من 20 يوما على اعتماده
”أوابك” تناقش النتائج الأولية لاتفاق ”أوبك” في مصر
بوطرفة اليوم في القاهرة لمناقشة متابعة مشاريع التعاون المشتركة في قطاع الطاقة يشارك اليوم وزير الطاقة نور الدين بوطرفة في الاجتماع الوزاري الـ 97 لمنظمة الدول
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البرميل يقفز فوق عتبة 55 دولارا.. ويحقق أعلى مستوى له منذ 17 شهرا
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ترامواي ورڤلة سيرى النور نهاية 2017
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تنمية روح الإبداع لدى المهندسين الشباب.. في صلب مسابقة لافارج في طبعتها الثانية
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”دافوس” يحضر لثورة صناعية رابعة خلال 2017
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”سوناطراك” تستنجد بالخبرتين الفرنسية والإسبانية لتطوير محطتي سكيكدة وأرزيو
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صعود مؤشر الذهب الأسود.. الأسعار فوق 55 دولارا للبرميل
المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تتهم وزارة التربية بتهميش اللغة
الجزائر تتلقى توبيخا غير مباشر بسبب تدني مستوى إتقان الإنجليزية
وضع مؤشر ”آي في” لكفاءة اللغة الإنجليزية لسنة 2016، الجزائر في المركز العاشر من حيث إتقان اللغة الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما
عرفانا لإسهاماته الأدبية والنقدية للنهوض بالأدب الجزائري
عرفانا لإسهاماته الأدبية والنقدية للنهوض بالأدب الجزائري
كرمت الطبعة السادسة للملتقى الأدبي ”شموع لا تنطفئ”، والتي انطلقت فعالياتها أول أمس بوهران، الأديب الجزائري الدكتور عبد الملك مُرتاض، عرفانا لإسهاماته الأدبية والنقدية للنهوض
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أزيد من ثلاثين جمعية منتظرة في الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل
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وزير الثقافة عز الدين ميهوبي: المهرجان نظم على الرغم من ”الصعوبات المالية”
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موعد أدبي يسعى إلى تقريب الرواية من المسرح
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وزارة الثقافة: على لطفي بوشوشي تحمل مسؤولياته لوحده تجاه عدم ترشيح البئر لجائزة الأوسكار
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”حب ونقود” و”أسود بالألوان” يتنافسان على جائزة الزيتونة الذهبية
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الموافقة على تمويل مشروع حفظ واستصلاح القطاع المحفوظ للمدينة القديمة بتنس
رئيس اتحاد كرة القدم الروسي:
”من يريد سحب تنظيم نهائيات كأس العالم من روسيا عليه أن يدفع”
قال إنّ الروس وحدهم يعرفون كم سيكلف سحب الدورة من بلادهم أكد رئيس اتحاد كرة القدم الروسي فيتالي موتكو أن نهائيات كأس العالم المزمع إجراؤها سنة
عقوبات متفاوتة لعصابة يترأسها طالب جامعي مختصة في التزوير بالعاصمة
عقوبات متفاوتة لعصابة يترأسها طالب جامعي مختصة في التزوير بالعاصمة
أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عصابة متكونة من 4 أفراد بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المتواجد في حالة فرار،
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تفكيك جمعية أشرار تنشط على مستوى مدينة علي منجلي بقسنطينة
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ملف محاولة تصدير 8 أطنان من القنب الهندي نحو أوروبا في 28 جانفي المقبل
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محاكمة والد محامية ومقاول في قضية تزوير وثائق وفواتير
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عصابة تسرق 6 كلاب من شاب تحت طائلة التهديد بديار المحصول
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ظاهرة حيازة الأسلحة البيضاء تخلّف 3 قتلى في أسبوع بعنابة
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