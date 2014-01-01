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ولايتي: السعودية وقطر تتحملان ما حدث للشعب السوري من دمار
بوتين يوقع مرسوما حول نشر القوات الجوية في سوريا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما حول نشر القوات الجوية في سوريا. وجاء في الوثيقة التي نشرت على موقع الكرملين: ”فلاديمير بوتين يوقع مرسوما لتوقيع
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داعش ينشر فيديو لإعدام جنديين تركيين حرقا ويعلن تركيا أرضاً للجهاد
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مقتل التونسي أنيس العامري في تبادل إطلاق النار مع الشرطة الإيطالية في ميلانو
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مصر تعلن عن تأجيل التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن ضد الاستيطان
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صحيفة أمريكية: مقتل السفير الروسي في أنقرة ليس إرهابا بل تجسيد للعدالة
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لافروف يكشف أن ”إعلان موسكو” بشأن سوريا يحظى بموافقة تركية إيرانية
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السيسي لـ”فاينانشيال تايمز”: مصر واجهت محاولات لإسقاط الدولة لمدة 30 شهرا
”أوابك” تشيد باتفاق الجزائر وتتوقع
سوق النفط تستعيد توازنها خلال النصف الأول من 2017!!
بوطرفة يدعو لجنة متابعة اتفاق ”أوبك” للاجتماع منتصف الشهر المقبل أشادت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول ”أوابك” باتفاق الجزائر وبالجهود التي بذلتها الحكومة الجزائرية للتوصل إلى
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باحث جزائري يفوز بجائزة ”أوابك” العلمية لسنة 2016
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تسهيلات عقارية وإعانات مالية لاستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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”سوناطراك” تتفق مع ”توتال” الفرنسية لإقامة مركب بتروكيميائي بحجم عالمي
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أسعار النفط تتراجع نسبيا في التعاملات الأسيوية
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”أوابك” تناقش النتائج الأولية لاتفاق ”أوبك” في مصر
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البرميل يقفز فوق عتبة 55 دولارا.. ويحقق أعلى مستوى له منذ 17 شهرا
رئيس الجمعية الوطنية لطب الأطفال عبد اللطيف بن سنوسي:
90 % من نزلات الأنف والتهاب الحنجرة تشفى دون استعمال المضادات الحيوية
اعترف رئيس الجمعية الجزائرية لطب الأطفال عبد اللطيف بن سنوسي، بإفراط الأطباء في وصف المضادات الحيوية لفئة الأطفال. في حين أكد الدكتور فتحي بن أشنهو
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”أبوس” تعاتب وزارة التجارة على عدم إشراكها في هيئة الإشهاد ووضع علامة حلال للمواد الغذائية
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حجز 20 حاوية محملة بألبسة ”الشيفون” قادمة من إيطاليا بوهران
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هلاك 11 شخصا وجرح 40 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة
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عقار جديد لعلاج سرطان البروستات مستخلص من بكتيريا من قاع المحيط
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الجزائر تتلقى توبيخا غير مباشر بسبب تدني مستوى إتقان الإنجليزية
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50 بالمائة من الجزائريين مهددون بالإصابة بأمراض الحساسية مستقبلا
”كفاح القلب” يفوز بجائزة ”الزيتونة الذهبية”
”كفاح القلب” يفوز بجائزة ”الزيتونة الذهبية”
فاز فيلم ”كفاح القلب” للمخرج محمد رحال، بمناسبة الطبعة 15 للمهرجان الثقافي السنوي للفيلم الأمازيغي بجوائز ”الزيتونة الذهبية” المخصصة لأحسن فيلم طويل وأحسن أداء نسوي
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إتحاد الكتاب الجزائريين يرحب بانضمام السعودية لاجتماعات المكتب
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عز الدين ميهوبي يؤكد: الثقافة جسر يقرّب الشعوب ويجمعها ويحمي الشباب من الأفكار الضالة
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الفنانة السورية سوزان نجم الدين تحيي المواقف الإنسانية للجزائر تجاه اللاجئين
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الجزائر تشارك في مهرجان الحرية للإبداع المسرحي بمصر
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عرفانا لإسهاماته الأدبية والنقدية للنهوض بالأدب الجزائري
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أزيد من ثلاثين جمعية منتظرة في الطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الوطني أهلليل
اختطاف طائرة ليبية على متنها 118 راكب وتحويل مسارها إلى مالطا
اختطف مجهولان طائرة من نوع ايرباص A320، تابعة للخطوط الإفريقية الليبية على متنها 118 راكب، وحوّلوا وجهتها إلى مالطا. وصرح رئيس وزراء مالطا جوزف موسكات في
”هاكر” يقرصن موقع قناة إعلامية وينشر مقالات ضد الوزير الأول وجنرالات
”هاكر” يقرصن موقع قناة إعلامية وينشر مقالات ضد الوزير الأول وجنرالات
تابعت هيئة محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، تقنيا سابقا بقناة إعلامية وهو شاب يبلغ من العمر 24 سنة، على خلفية تورطه في قضية الدخول عن طريق الغش
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التماس تأييد الحكم الابتدائي ضد عضو باتحادية الكاراتيه عن تهمة القذف
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إدانة عصابة ”الشيطان” و”لحديدة” بعقوبات متفاوتة
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عقوبات متفاوتة لعصابة يترأسها طالب جامعي مختصة في التزوير بالعاصمة
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تفكيك جمعية أشرار تنشط على مستوى مدينة علي منجلي بقسنطينة
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