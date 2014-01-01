بين الطائرة الليبية ونيران تركيا!

داعش تحرق جنديين تركيين، عقابا ربما لزعيمهم الذي تخلى عنهم أردوغان، فيضطر هذا الأخير بعد أن تلقف الرسالة إلى غلق كل مواقع التواصل الاجتماعي، ليحرم