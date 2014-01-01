حصيلة أهم الأحداث لسنة 2016
النسخة المصورة | الأحد 25 ديسمبر 2016
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كان عام 2016، الذي يوشك على الانقضاء، مليئا بالمفاجآت والتحولات السياسية، غيّرت مسار دول على المستويين السياسي والاقتصادي. ومما لا شك فيه فإن أبرز حدث
اتفاق ”أوبك”.. ميلاد جديد للبرميل نما في رحم الجزائر وولد في فيينا ضرائب ورسوم بالجملة تعلن بداية سنوات العجاف.. الجزائر تقع في شباك المديونية من جديد الحكومة
حفل عام 2016 بأحداث عديدة مهمة على صعيد الصحة، أهمها دواء ”رحمة ربي” الذي لايزال محل نقاش لحد الساعة، خاصة أنه وضع صحة 4 ملايين
ثلاثة من الفنانين الجزائريين أطلوا في تصريحات إعلامية وتورطوا في السياسة ولو على حساب بلدهم، حيث في كل مرة يطل المغني الجزائري المقيم في المغرب
تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، من ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بجانت فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثمانية عناصر دعم
الجرائم الإلكترونية عبر الفايسبوك احتلت مركزا مرموقا في دورات 2016 دخلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال السنة الجديدة منعطفا جديدا وفريدا من نوعه، بعد أن
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