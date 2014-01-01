حصيلة أحداث السنة

بنما بايبرز حبست الأنفاس وترامب يصنع الحدث

كان عام 2016، الذي يوشك على الانقضاء، مليئا بالمفاجآت والتحولات السياسية، غيّرت مسار دول على المستويين السياسي والاقتصادي. ومما لا شك فيه فإن أبرز حدث