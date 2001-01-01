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ليفني مهاجمة نتنياهو: تنحى وامكث في البيت
ليبرمان يوعز بوقف الاتصالات مع السلطة الفلسطينية ويستثني التنسيق الأمني
أوعز وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى الجهات المختصة بوقف الاتصالات واللقاءات المدنية مع ممثلي السلطة الفلسطينية. ونقل إعلام الاحتلال أنّ هذا
آلاف الجزائريين يحجّون إلى قصر المعارض بحثا عن الجودة والثمن المعقول
7 أيام أمام الحكومة لإعادة الثقة بين المستهلك الجزائري والمنتوج المحلي
”صنع في الجزائر” تنافس السلع الأجنبية عبر 420 علامة تجارية تتواصل بقصر المعارض والتصدير ”صافكس” بالصنوبر البحري في العاصمة، فعاليات الطبعة الخامسة والعشرون لمعرض الانتاج الوطني
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حصيلة 2016 بمؤشرات اقتصادية ”سلبية”.. وقانون المالية يقصم ظهر المواطن
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إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال من الجنوب
تحذير من خطورة الظاهرة رغم احتلال الجزائر للمرتبة الأخيرة عربيا
أئمة يتواطأون لتزويج 7380 فتاة قاصر بـ”الفاتحة”
بالرغم من منع القانون في الجزائر لزواج القصر حسب ما يمليه عليها انخراطها في اتفاقيات حقوق الطفل التي تضع سن 18 سنة كحد أدنى للزواج،
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وفاة 35 ألف مولود سنويا في الجزائر
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اختناق 11 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون بعين الصفراء
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2016.. تخوف وترقب وحبس أنفاس ”الزوالية”
عز الدين بومعزة: ”فرحات عباس كان حاملا لمشروع يستهدف التحرر الثقافي”
عز الدين بومعزة: ”فرحات عباس كان حاملا لمشروع يستهدف التحرر الثقافي”
أعرب، أول أمس، بجيجل، عز الدين بومعزة، أستاذ بجامعة جيجل، أن المناضل الرمز فرحات عباس كان حاملا لمشروع يستهدف بالدرجة الأولى التحرر الثقافي للجزائريين. وأوضح عز
حجز 16 قنطارا من مسحوق مادة ”التبغ” بسطيف
حجزت مصالح أمن دائرة صالح باي الواقعة جنوب عاصمة الولاية سطيف، كمية جد معتبرة من مسحوق مادة ”التبغ” الموجهة لتقليد السجائر، قدرت بـ 16 قنطارا
ملتح يطعن إماما بسكين لتحرشه بزوجته المعلمة بمدرسة قرآنية
ملتح يطعن إماما بسكين لتحرشه بزوجته المعلمة بمدرسة قرآنية
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ملتح على خلفية تورطه في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، هذا الأخير الذي راح ضحيته إمام مسجد التوبة بمنطقة بني
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