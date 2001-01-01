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”أميار” يبحثون عن استراتيجيّة استثمارية قبل انطلاق الانتخابات المحلية المقبلة

إحياءً لقانون ”التّضامن البلدي” الصادر سنة 2011 يعمل رؤساء البلديات الولاية 16 على البحث عن استراتيجية استثمارية بين البلديات مع دخول السنة الجديدة، في إطار تطبيق