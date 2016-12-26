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العثور على مقابر جماعية للتنظيم الإرهابي في حلب
”داعش” يقتل 30 مدنيا بمدينة الباب السورية
أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التركي عن مقتل 30 مدنيا على الأقل وإصابة آخرين بجروح، يوم الأحد، أثناء محاولتهم الخروج من مدينة الباب بريف حلب
الاشتراك إجباري ابتداء من السنة القادمة
الحكومة تمهل التجار الأحرار 120 ساعة لتسديد مستحقات ”كاسنوس”
عاشق: ”فتح 136 شباك جديد تابع للصندوق بهدف التقرب من المواطنين غير الأجراء” كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الإجراء (casnos)، عاشق يوسف شوقي،
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رقـم أعمال ”صيدال” يقفز إلى 5.8 ملايير دينار.. وقيمة الإنتاج تحقق نموا بـ24بالمائة!!
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300 علامة تجارية تشارك في المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام
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أسعار المواد الغذائية تلتهب في أسواق التجزئة.. والدجاج يقفز بـ14بالمائة
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تباين أسعار النفط مع اعتزام الجزائر زيادة الإنتاج
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7 أيام أمام الحكومة لإعادة الثقة بين المستهلك الجزائري والمنتوج المحلي
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الجزائر تخطط لحفر 290 بئر نفطي خلال 2017.. ارتفاع مرتقب في إنتاج الغاز
سعيدة بن حبيلس تشكك في مصادر تمويل بعضها وتصرح:
”جمعيات تمس بالأمن القومي وعلى السلطات فتح تحقيق حولها”
شددت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، على ضرورة فتح تحقيق مصادر تمويل بعض جمعيات المجتمع المدني، مشيرة إلى أن بعض الجمعيات باتت تمس
عز الدين ميهوبي: توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار
عز الدين ميهوبي: توقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للبحث في الآثار ومعاهد علم الآثار
أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، خلال زيارته لموقع شوبا ببلدية زيامة منصورية بمدينة جيجل، على ضرورة الحفاظ على المواقع الأثرية دون إعاقة
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لخضر بن تريكي: ”داخلون معركة ثقافية في المستوى ونتمنى دعم الإعلام الجزائري”
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يوم 12 أكتوبر من كل عام يوما عالميا للرواية العربية
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الشاعر ياسين بوذراع نوري يبدي أسفه بسبب وضع الشعر في البلاد
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بعث أيام ثقافية تونسية جزائرية بوادي مليز
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عز الدين بومعزة: ”فرحات عباس كان حاملا لمشروع يستهدف التحرر الثقافي”
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برنامج ثري يتضمن عروض وحفلات فنية
أشار إلى عدم صحة المزاعم بخصوص سوء المعاملة
تقرير التشريح يؤكد: ”انعدام أي آثار عنف على جثة تامالت”
أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مساء أول أمس أن تقرير تشريح جثة المرحوم محمد تامالت، الذي توفي يوم 11 ديسمبر الماضي، خلص إلى
طبيب جراح يتسبب في بتر ساق مريض بمستشفى العظام في بن عكنون
طبيب جراح يتسبب في بتر ساق مريض بمستشفى العظام في بن عكنون
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، طبيبا جراحا بمستشفى العظام لبن عكنون في العاصمة، على خلفية تورطه في قضية الإهمال والخطأ الطبي المؤدي للجرح الخطأ، بعد أن
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