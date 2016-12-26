أشار إلى عدم صحة المزاعم بخصوص سوء المعاملة

تقرير التشريح يؤكد: ”انعدام أي آثار عنف على جثة تامالت”

أكدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مساء أول أمس أن تقرير تشريح جثة المرحوم محمد تامالت، الذي توفي يوم 11 ديسمبر الماضي، خلص إلى