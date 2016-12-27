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بعد قرار أرامكو السعودية وقف إمدادات النفط لمصر
”المصرية للبترول” تطرح مناقصة لشراء 178 ألف طن سولار
طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول، مناقصة تطلب فيها اقتناء ما يصل إلى 178 ألف طن من السولار للتسليم في يناير المقبل. وتطلب الهيئة شراء شحنتين
ما يرفع عددها الإجمالي إلى 9 آلاف تمت المصادقة عليها وتطبيقها محليا
المعهد الوطني للتقييس يصادق على 710 معايير صناعية خلال 2016
حالس: ”قريبا وزارة التجارة تكشف عن قائمة المواد المعنية بوسم ”حلال” كشف المدير العام للمعهد الوطني للتقييس، جمال حالس، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن المعهد صادق
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الحكومة تراهن على قطاع الصناعات التقليدية .. وخلق 2.5 مليون منصب شغل آفاق 2030
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4 أيام تفصل عن انطلاق تطبيق اتفاق الجزائر.. أسعار النفط تستقر فوق عتبة 55 دولارا
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”مناخ الاستثمار في الجزائر غير جذاب” !
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الحكومة تمهل التجار الأحرار 120 ساعة لتسديد مستحقات ”كاسنوس”
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رقـم أعمال ”صيدال” يقفز إلى 5.8 ملايير دينار.. وقيمة الإنتاج تحقق نموا بـ24بالمائة!!
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300 علامة تجارية تشارك في المعرض الدولي للتجهيزات والخدمات الفندقية والإطعام
بسبب حوادث المرور والأمراض المزمنة
عدد اليتامى في الجزائر مرشح لبلوغ المليون
مصيطفى يدعو إلى إنشاء بنك اليتيم لتخليصه من مذلة السؤال لم تعد المساعدات الخيرية والهبات التضامنية وحدها تكفي لتوفير عيش كريم لليتامى، الذين وصل عددهم إلى
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وفاة 3718 شخص بسبب حوادث المرور خلال 11 شهرا
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%95 من السائقين يتلقون التنبيهات بوجود حواجز عبر طرقات الوطن
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حملة تحسيسية حول السلامة المرورية بجيجل
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”جمعيات تمس بالأمن القومي وعلى السلطات فتح تحقيق حولها”
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انطلاق العمل بالسوار الإلكتروني بمحكمة تيبازة في تجربة أولى عربيا
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عمل تحسيسي للمقيمات بدارالطفولة المسعفة بمسرغين في وهران
عرض مسرحية طرشاقة بالمسرح الوطني محي الدين باشطارزي
عرض مسرحية طرشاقة بالمسرح الوطني محي الدين باشطارزي
يحتضن مساء اليوم، المسرح الوطني محي الدين باشطارزي، عرض اخر لمسرحية ”طرشاقة” للمخرج احمد رزاق، وهذا بعد أن استقطبت المسرحية اهتمام الجمهور لدى كل عرض
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الديوان الوطني للثقافة والإعلام: ”الشائعات تطاول على المكسب الثقافي الكبير ولن نسمح باستغلال الدين لطعن الثقافة”
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بايلك التيطري محور تظاهرة ”تراث المدية” في طبعتها الأولى بالمدية
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”حالة إنسانية” للمخرج الجزائري محمد زاوي
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مدرسة للتكوين وتأسيس للوسطية
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مشاركة 5 فرق مسرحية من ولايات غرب البلاد
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10 سنوات من ثقافة المانغا بالجزائر
اختطاف مراسلة ”الشرق الأوسط” أفراح شوقي في بغداد
ذكرت مصادر عراقية متطابقة، يوم أمس، أن مسلحين مجهولين، اختطفوا الصحفية العراقية أفراح شوقي، من منزلها غرب بغداد، واقتادوها إلى جهة مجهولة. وتعمل شوقي مراسلة لصحيفة
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تفكيك شبكة تختص في تزوير وثائق المركبات والمتاجرة بالمهلوسات
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أحكام بين 3 و8 سنوات سجنا لأفراد شبكة تاجرت بـ11 كغ من القنب الهندي
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تقرير التشريح يؤكد: ”انعدام أي آثار عنف على جثة تامالت”
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”بي أم دبليو” الألمانية تستدعي 194 ألف من سياراتها بسبب عيب في الوسائد الهوائية
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خبير بيئي يحذر من ارتفاع منسوب مياه البحر في 3 دول خليجية
محاكمة ممول حليب في قضية تدليس 731 لتر من الحليب المغشوش ببئرخادم
محاكمة ممول حليب في قضية تدليس 731 لتر من الحليب المغشوش ببئرخادم
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، ممول حليب يبلغ من العمر 38 سنة على خلفية تورطه في قضية الغش وتدليس مادة استهلاكية. هذه القضية التي اتهمه بها
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مصففة شعر تعتدي على مستشارة بعد أن ادعت أنها زوجة بن فليس
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محكمة بئرمرادرايس تنظر اليوم في قضية زعيمة حزب العمال لويزة حنون
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وضع مخطط أمني استثنائي لتأمين احتفالات نهاية السنة
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