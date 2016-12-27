بوضياف مطالب بحبس العفريت!

وزير الصحة عبد المالك بوضياف، مطالب في أقرب الآجال إلى إعادة ”العفريت” إلى قمقمه! فبعد سحب الدواء الأكذوبة من الصيدليات في الجزائر، وما تبع ذلك من