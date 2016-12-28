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قال إنّ واشنطن تدعم منظمات ”إرهابية” في سورية وأنّ لديه أدلة
الخارجية الأمريكية: تصريحات رجب طيب أردوغان ”حمقاء”
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتي قال فيها بأن التحالف الدولي الذي تقودها واشنطن في العراق وسوريا يدعم
كحل جزئي للاقتصاد واسترجاع الثقة في العملة الوطنية، خبراء لـ”الفجر”
”معضلة أموال ”الشكارة” تُحل بشطب أصفار من العملة”!!
دعوة لتغيير شكل الدينار وفئاته لامتصاص الكتلة النقدية الهائلة المتداولة خارج النظام المالي الرسمي تتصاعد أصوات الخبراء المنادية بفكرة تغيير العملة المحلية في الجزائر لحل معضلة
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الجزائر تنجح في رفع الـ”كوطة” المخصصة لصيد التونة الحمراء خلال 2017
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الجزائر أقل الدول مديونية عربيا وعالميا
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المعهد الوطني للتقييس يصادق على 710 معايير صناعية خلال 2016
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الحكومة تراهن على قطاع الصناعات التقليدية .. وخلق 2.5 مليون منصب شغل آفاق 2030
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4 أيام تفصل عن انطلاق تطبيق اتفاق الجزائر.. أسعار النفط تستقر فوق عتبة 55 دولارا
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”مناخ الاستثمار في الجزائر غير جذاب” !
حسب آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية
الجزائر تحتل المرتبة الـ11 في معدلات الانتحار بين الدول العربية
كشفت منظمة الصحة العالمية، في آخر تقرير لها، أن الجزائر تحتل المرتبة الـ11في معدلات الانتحار في الدول العربية بنسبة 1.9 بالمائة، من مجمل الدول المدروسة،
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”نعمل على تكوين أطباء جزائريين أخصائيين في التغذية والمنتجات المحلية”
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2500 تدخل في حوادث المرور بوهران هذه السنة
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ملتقى حول الحماية الإلكترونية والهاكر الأخلاقي بجيجل
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500 منصب في التكوين التأهيلي موجه للمرأة الماكثة في البيت بتيزي وزو
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عدد اليتامى في الجزائر مرشح لبلوغ المليون
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وفاة 3718 شخص بسبب حوادث المرور خلال 11 شهرا
إدراج فكر الراحل ضمن برنامج مقررات الدراسات والبحث بالجامعة
إدراج فكر الراحل ضمن برنامج مقررات الدراسات والبحث بالجامعة
قدم المشاركون، في ختام أشغال الملتقى الوطني الثامن حول الرئيس الراحل هواري بومدين، أول أمس، بقالمة، اقتراح تمثل في إدراج فكر بومدين ضمن برنامج مقررات
فيما سيتم تنظيم مسابقة أخرى غدا الجمعة لترقية 415 مساعد طبي في التخدير والإنعاش
مسابقة لتكوين 6 آلاف مساعد شبه طبي عبر الوطن اليوم
أعلنت مديرية التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تنظيم مسابقة اليوم الخميس لتكوين 6000 مساعد شبه طبي عبر القطر وأخرى غدا الجمعة لترقية 415
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الأيام الشتوية الخامسة لمسرح الطفل من 2 إلى 7 جانفي المقبل
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البرتغاليون يختارون براهيمي كأحسن لاعب في ”السوبر ليغا” لشهر ديسمبر
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اختطاف مراسلة ”الشرق الأوسط” أفراح شوقي في بغداد
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أحكام بين 3 و8 سنوات سجنا لأفراد شبكة تاجرت بـ11 كغ من القنب الهندي
محاكمة ”خالد دودو” الممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر
محاكمة ”خالد دودو” الممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر
ستنظر محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، اليوم، في قضية الممثل السابق لأكاديمية ”أسي ميلان” الإيطالي بالجزائر، بعد أن تأجلت قبل 15 يوما بطلب من دفاعه. وسيمثل خالد
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محكمة بئرمرادرايس تؤجل قضية زعيمة حزب العمال لويزة حنون
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