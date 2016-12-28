بعد أيام من ضبط أسلحة ثقيلة بتيبازة وتدمير مخابئ

الجيش يدمّر مخبأين للإرهابيين ببومرداس

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببومرداس من تدمير مخبأين للإرهابيين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، أمس. وجاء في بيان الوزارة أنه ”في إطار