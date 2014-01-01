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الأسد لوسائل إعلام إيطالية: أولوية الحكومات الأوروبية دعم الإرهاب وليس محاربته
بدء سريان وقف إطلاق نار شامل في سوريا
دخل وقف إطلاق نار شامل في سوريا حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق
بعد الزيادات التي تضمنها قانون المالية 2017
هذه هي أسعار الوقود الجديدة بداية من يوم غد..
ستشهد جميع محطات التزود بالوقود عبر كامل التراب الوطني، بداية من يوم غد، تغييرا في لائحة الأسعار بعد احتساب كل الرسوم، كما تم تحديدها من
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الجزائر تطلق مناقصة لتجسيد برنامجها الوطني..2017 بداية الاستثمار في الطاقات المتجددة
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تسديد فواتير المياه بالدفع الالكتروني.. بداية من 2017
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طيران ”الطاسيلي” تطلق مناقصة دولية لاقتناء 4 طائرات جديدة
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خبراء يتوقعون ارتفاع أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل خلال السنة المقبلة
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”معضلة أموال ”الشكارة” تُحل بشطب أصفار من العملة”!!
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الجزائر تنجح في رفع الـ”كوطة” المخصصة لصيد التونة الحمراء خلال 2017
حمامات دون المقاييس العالمية وفنادق بأسعار جنونية
القائمون على السياحة الداخلية يصرون على ضرب القطاع بكل الطرق
50 محطة من أصل 181 منبع للمياه المعدنية يتم استغلالها في الجزائر لايزال قطاع السياحة يعاني الكثير من العراقيل التي تحول دون مساهمته في دعم الاقتصاد
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انطلاق مشروع التنشيط الحدودي ”تبسة - الوادي” و”النعامة - بشار”
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قافلة تحسيسية توعوية حول السلامة المرورية بجيجل
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لقاء تحسيسي من داء السيدا بدار الشباب زعموش بالطاهير
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الحماية المدنية تكثف مجهوداتها لتفادي حوادث نهاية السنة
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الجزائر تحتل المرتبة الـ11 في معدلات الانتحار بين الدول العربية
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”نعمل على تكوين أطباء جزائريين أخصائيين في التغذية والمنتجات المحلية”
تراث وحضارة ضمن الروائع اللامادية العالمية
تراث وحضارة ضمن الروائع اللامادية العالمية
انطلقت مساء يوم الأربعاء بتميمون ولاية أدرار، فعاليات المهرجان الوطني الثقافي أهليل في طبعته العاشرة، وهذا بمشاركة 33 فرقة تمثل مختلف طبوع هذا التراث العالمي
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تواصل معرض ”بسكرة.. سحر واحة جزائرية” بفرنسا
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والي قسنطينة يضع مخططا استعجاليا لإعادة بعث ورشات ترميم المدينة العتيقة
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إعادة تفعيل وإثراء النقاش حول قانون الفنان
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الكاتبة فيروز رشام تصدر رواية جديدة بعنوان ”تشرفت برحيلك”
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إدراج فكر الراحل ضمن برنامج مقررات الدراسات والبحث بالجامعة
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بن زخروفة محمد يكشف سر عشقه فن الكتابة
الشرطة التركية تعتقل زوجة ”قاطع الرؤوس” المغربي كوكيتو
اعتقلت الشرطة التركية المواطنة المغربية آسيا أحمد محمد، البالغة من العمر 26 سنة، والتي تحمل أيضا الجنسية الإسبانية، التي غادرت مدينة سبتة سنة 2014 نحو
هكذا تم تمرير 300 خرطوشة سجائر ”مارلبورو” عبر مطار هواري بومدين..
هكذا تم تمرير 300 خرطوشة سجائر ”مارلبورو” عبر مطار هواري بومدين..
العملية تمت بتسهيلات غير مبررة من أعوان أمن وجمركي بالمطار طالب النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، بتشديد العقوبة ضد المتهمين الذين أدانتهم المحكمة الابتدائية
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شاب متابع بترويج المخدرات في العاصمة
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التماس 4 سنوات حبسا في حق الممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر
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محاكمة ”خالد دودو” الممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر
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