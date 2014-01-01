بعد الزيادات التي تضمنها قانون المالية 2017

هذه هي أسعار الوقود الجديدة بداية من يوم غد..

ستشهد جميع محطات التزود بالوقود عبر كامل التراب الوطني، بداية من يوم غد، تغييرا في لائحة الأسعار بعد احتساب كل الرسوم، كما تم تحديدها من