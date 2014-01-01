النسخة المصورة | الخميس 05 جانفي 2016

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المسابقة الانتقائية للشباب الفكاهيين ”مخبر الكوميديا” بين 27 و28 جانفي بوهران

المسابقة الانتقائية للشباب الفكاهيين ”مخبر الكوميديا” بين 27 و28 جانفي بوهران

أعلمت الهيئة المشرفة على تنظيم المسابقة الانتقائية للشباب الفكاهيين ”مخبر الكوميديا”، أن فعاليات الطبعة الثالثة ستنتظم يومي 27 و28 جانفي المقبل بمدينة وهران.   وأوضح رئيس الجمعية

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