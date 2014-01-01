النسخة المصورة | الخميس 05 جانفي 2016
التعليقات
التعليقات
جددت الرئاسة الفلسطينية تأكيدها على أهمية مؤتمر السلام الدولي المزمع عقده في باريس في 15 يناير الجاري باعتباره فرصة لتحقيق السلام العادل. وشدد نبيل أبو
الجزائر استوردت أزيد من 556 ألف حاوية خلال 2016 أكدت أرقام صادرة عن وزارة التجارة أن إجراء تعريب الوسم محليا سيوفر 500 مليون أورو سنويا للخزينة
كشف وزير العدل طيب لوح عن آخر إجراءات الحكومة الرامي إلى الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال، من خلال مراجعة الإطار التشريعي والعمل التحسيسي الجاري من
أعلمت الهيئة المشرفة على تنظيم المسابقة الانتقائية للشباب الفكاهيين ”مخبر الكوميديا”، أن فعاليات الطبعة الثالثة ستنتظم يومي 27 و28 جانفي المقبل بمدينة وهران. وأوضح رئيس الجمعية
أحالت السلطات المصرية، الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للنيابة العامة، بسبب اتهامات سوء التسيير موجهة إليه فيما يتعلق ببيع حقوق نقل البطولات
ضابط بالجمارك، هولندي وبلجيكي في قلب الفضيحة تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، صباح اليوم، ملف المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات من المغرب، الذي يضم 19 متهما،
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