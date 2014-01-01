”سعيد الميغري” وعم ياريشان أمام محكمة جنايات العاصمة

”سعيد الميغري” وعم ياريشان أمام محكمة جنايات العاصمة

ضابط بالجمارك، هولندي وبلجيكي في قلب الفضيحة تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، صباح اليوم، ملف المتاجرة والتهريب الدولي للمخدرات من المغرب، الذي يضم 19 متهما،