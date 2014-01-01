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لو دريان: ”إذ تعرّضنا لهجوم إلكتروني، سنردّ بالأسلوب ذاته وبالأسلحة التقليدية أيضاً”
باريس تعتزم تعزيز دفاعاتها للتصدي لأي هجمات الكترونية محتملة من الخارج
كشف وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، أنّ بلاده ستعزز قدراتها الرقمية للتصدي لأى هجمات إلكترونية محتملة من الخارج. ونقلت صحيفة ”لو جورنال دو ديمانش”
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صحيفة عبرية: أدلة وتسجيلات تثبت ضلوع نتنياهو في قضية فساد
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القضاء الأمريكي يوجه تهمة ”العمل العنيف” لمطلق النار في مطار فلوريدا
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متفرقات
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مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين في إطلاق نار بمطار بفلوريدا الأمريكية
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الاستخبارات الأمريكية تتهم مجددا بوتين بالتدخل في الانتخابات الرئاسية
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رئيس الوزراء التركي يبدأ زيارة رسمية لبغداد تشمل إقليم كردستان
في وقت حذرت شركات عالمية من تقلبات ”حادة” في الأسعار
النفط يتعافى تدريجيا.. ودول الخليج أكبر الداعمين لإنجاح اتفاق الجزائر
شركات فرنسية تعتبر اتفاق ”أوبك” نفسا جديدا لسوق النفط الدولية تشير التحركات الأخيرة في سوق النفط العالمية إلى توجهها بخطى متسارعة نحو استعادة التوازن وتزداد عوامل
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مساع لتصريف 4 آلاف طن من الحمضيات التونسية في السوق الجزائرية
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الإنتاج الصناعي العمومي يختتم سنة 2016 بـ”استقرار نسبي”
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ارتفاع قيمة العملة الخضراء يهدد مستقبل الذهب الأسود.. اتفاق الجزائر في مهب الريح
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أسعار الذهب تتراجع نسبيا!!
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ألمانيا تعيد النظر في العلاقات الاقتصادية مع الجزائر
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”الجزائر تمكنت من تمرير إصلاحات اقتصادية في قانون المالية 2017”
التبغ، داء السكري وفقر الدم تعزز تطور المرض
4.6 بالمائة.. نسبة انتشار زرق العين لدى الجزائريين
كشفت الجمعية الجزائرية لزرق العين، معدل انتشار مرض زرق العين عند الجزائريين يشكل نسبة 4.6 بالمائة، علما أنه يعتبر ثاني مسبب للعمى بعد مرض عتامة
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حسن عريبي يدعو لإنشاء مدرسة وطنية لتلقين مبادئ تكوين أسرة
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إدخال تقنية ”أوكاس” على أدوية مرضى الكلى والقلب والسرطان في الجزائر
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الدهون سبب توسع الأورام الخبيثة القاتلة
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تسجيل 19 ألف اعتداء بتيزي وزو خلال ثماني سنوات
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مواد غذائية بماركات عالمية تسيل لعاب جزائريين تحت شعار ”الصولد”
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”مشروعي إعداد كتب طبخ خاصة بمرضى السيلياك والسكري”
تنافس أفلام ”البئر” و”المعاناة” على جائزة ”حصان ينينغا الذهبي”
تنافس أفلام ”البئر” و”المعاناة” على جائزة ”حصان ينينغا الذهبي”
ينافس الفيلمان الروائيان الطويلان ”البئر” للطفي بوشوشي و”المعاناة” لسيد علي فطار على جائزة ”حصان ينينغا الذهبي” في الدورة الـ25 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون ”فيسباكو”
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قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة بقسنطينة ينظم عروضا تحت شعار ”من شيشناق إلى ماسينيسا... قسنطينة صخر التاريخ”
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”عتاب للسماء”
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الكاتب أحمد حمادي يحضر لإصدار رواية جديدة
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تنافس تسعة عروض في إطار مسار المسرح الجامعي بمستغانم
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احتفاليات رسمية وشعبية بعديد من ولايات الوطن يوم 12 جانفي
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مبدعون من ستة دول عربية حاضرة في الأيام الأدبية الثانية ببسكرة
توقيف شاب بحوزته مخدرات ومؤثرات عقلية وسط قسنطينة
تمكنت الضبطية القضائية للأمن الحضري الأول بأمن ولاية قسنطينة من توقيف شخص يبلغ من العمر 33 سنة عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار
”هاكرز” جزائريون يخترقون مواقع حكومية وقنوات إعلامية
”هاكرز” جزائريون يخترقون مواقع حكومية وقنوات إعلامية
حمزة بن دلاج.. مصنف ضمن أخطر الهاكرز في العالم هاكر يعترف خلال التحقيق باختراقه منظومة الدفاع الإسرائيلية فرضت الجرائم الإلكترونية نفسها على جدول القضايا المبرمجة, سواء في
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3 سنوات حبسا للممثل السابق لأكاديمية أسي ميلان الإيطالي بالجزائر
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عام حبسا لهاكر قرصن موقع قناة إعلامية
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توقيف 44 شخصا وحجز 400 وحدة خمر بسيدي بلعباس
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400 تدخل عبر الرقم الأخضر 48 - 15 خلال شهر ديسمبر المنصرم
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توقيف مغترب بفرنسا متلبسا بتهريب 8 دراجات هوائية بتبسة
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بين البراءة وثلاث سنوات حبسا في ملف تمرير 300 خرطوشة سجائر عبر مطار هواري بومدين
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