سيختبرها غدا في ثاني مقابلة ودية أمام موريتانيا

ليكنس يستقر على التشكيلة التي سيواجه بها زيمبابوي يوم الأحد القادم

منذ أن أعلن الناخب الوطني، البلجيكي ”جورج ليكنس”، عن قائمة اللاعبين المعنيين بخوض كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون، تساءل الجميع عن الخطة التي سيطبقها المنتخب