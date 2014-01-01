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الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي وتدعو إلى تقديم الجناة أمام العدالة
الإمارات تعلن إصابة سفيرها ومقتل عدد من مسؤوليها باعتداء في قندهارالأفغانية
أعلنت الإمارات عن مقتل خمسة من مسؤوليها وإصابة سفيرها لدى جمهورية أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين كانوا برفقته، في اعتداء إرهابي
سيتم مناقشة تطورات سوق الطاقة في ظل التغيرات الجيوسياسية الراهنة
بوطرفة في القمة العالمية الأولى للطاقة بداية من اليوم بأبو ظبي
سيشارك وزير الطاقة نورالدين بوطرفة في القمة العالمية الأولى للطاقة التي ستنظم ابتداء من اليوم وتمتد إلى الجمعة بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة. وحسب ما أعلنته
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أسعار النفط تتراجع من جديد.. والسعودية في قفص الاتهام
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إعادة تفعيل البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري
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افتتاح فضاءين لتعزيز المنتوج الوطني بالشرق الجزائري
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”الناتج المحلي سينخفض في 2017 إن تم تأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية”
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بيت مال الجزائريين في خطر!
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جني أزيد من مليوني هكتار من البطاطا الموسمية
بعد أن كان الاحتفال بـه لا يتعدى أسوار المنازل
”يناير 2967”.. برنامج زراعي جديد واحتفالات رسمية بمختلف الولايات
احتفل الجزائريون بليلة رأس السنة الأمازيغية الجديدة 2967، والتي تعتبر من أهم وأبرز المناسبات في الحضارة الأمازيغية على مدى قرون. وبعد أن كان الاحتفال بـ”يناير”
”لمحات حول العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر” للباحث محمد الطيب عقاب
”لمحات حول العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر” للباحث محمد الطيب عقاب
أصدر مؤخرا الباحث الجزائري محمد الطيب عقاب، كتاب ”لمحات حول العمارة والفنون الإسلامية بالجزائر”، يضم مجموعة من البحوث المتنوعة في موضوعات الآثار الإسلامية في الجزائر،
بسبب استضافتها محللين موالين للمخزن
حملة جزائرية لمقاطعة ”فرانس 24” تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أطلق نشطاء جزائريون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مقاطعة قناة ”فرانس 24” الإخبارية، معتبرين أن القناة الفرنسية تعمل جاهدة من أجل خدمة مصالح
طبيبتان تعتديان على إطار بمطار هوراي بومدين في الجزائر العاصمة
طبيبتان تعتديان على إطار بمطار هوراي بومدين في الجزائر العاصمة
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، طبيبتين بتهمة جنحة السرقة التي طالت زوج بنت إحدى المتهمين، والذي اتهمهم بسرقة جوازات السفر الخاصة بابنتيه. الضحية، لدى مثوله أمام محكمة
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