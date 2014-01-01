أوباما ما بعد السلام عليكم!

سيرحل بعد أيام عن البيت الأبيض، وقد قرأ أمس خطبة الوداع التي أسدلت الستار على ثماني سنوات من الحكم. لما جاء أوباما إلى البيت الأبيض، صاحبت