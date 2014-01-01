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بعد رفضها فتح حدودها للهاربين من قساوة المناخ
المجر تتحدى بروكسل وتعلن عزمها اعتقال المهاجرين
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، يوم الجمعة، إعادة تفعيل مادة قانونية تقضي باعتقال المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد، مباشرة، متحديا بذلك مضامين القانون الأوروبي. واعترف
وزارة الصناعة تسطر برنامجا لتجسيد مصانع ”مشتركة” للإنتاج والتركيب
الحكومة تستعين بـ”عمالقة الوزن الثقيل” للنهوض بالصناعة الميكانيكية في الجزائر
مصنع ”سوبروفي” بمفتاح سينتج ألفي وحدة آفاق 2019 ويشغل 500 بطال في ظل أزمة النفط العالمية وتراجع المداخيل، تراهن الحكومة على تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر
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الجزائر نفذت معظم تعهداتها بخفض الإنتاج.. النفط ينهي الأسبوع بخسائر بـ 3 بالمائة
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هذه هي قائمة أفضل الشركات التي يمكنك العمل فيها في الجزائر
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النتائج الأولية لاتفاق الجزائر ”مرضية”.. أسعار النفط تتجاوز 56 دولار للبرميل
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الاستثمارات الأوروبية المباشرة في الجزائر تتجاوز 16 مليار أورو
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لا تسامح مع المتهربين من دفع الضريبة
على هامش عرض آخر مستجدات المؤتمر الخامس لـ”سان أنطونيو”
700حالة جديدة لسرطان المخ بين البالغين والأطفال في الجزائر
12 ألف إصابة جديدة بسرطان الثدي سنويا كشف رئيس الجمعية الجزائرية للتكوين والبحث في طب الأورام ”سافرو”، البروفسور عدة بونجار أن الجزائر تسجل 500 حالة سنويا
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عربات الأكل الخفيف تنتشر بضواحي العاصمة وتلقى إقبالا واسعا
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130 عملية وأكثر من 200 ملف في الانتظار بباتنة
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استئجار الرحم يغزو المجتمع الجزائري بدعم من شبكات سرية
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توزيع 170 وجبة ساخنة و120 بطانية على متشردين بوهران
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يوم تكويني لفائدة السائقين من مختلف الفئات في جيجل
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أمن جيجل ينظم خرجة ميدانية لفائدة الأشخاص دون مأوى
عادل القريب وإشكالية الآخر في المنجز المسرحي العربي
عادل القريب وإشكالية الآخر في المنجز المسرحي العربي
قدم الباحث والدكتور المغربي عادل القريب بحثه الموسوم بـ”المسرح العربي من الإقصاء الشمولي للآخر إلى فضاء الهجنة”، وذلك في الندوة المحكمة الخاصة بمسابقة البحث العلمي
رئيس فرقة التنبؤات بالأرصاد الجوية
ثلوج على مرتفعات شرق ووسط الوطن التي يتجاوز علوها 800 متر
كشف محمد عقاقنة، رئيس فرقة التنبؤات بالأرصاد الجوية أن الجزائر ستعرف قدوم هواء بارد من أوروبا نحو حوض البحر الأبيض المتوسط وأن ذلك سيتسبب في
عبدة الشيطان يحرضون فتاة على الانتحار واغتصاب شقيقتها بالعاصمة
عبدة الشيطان يحرضون فتاة على الانتحار واغتصاب شقيقتها بالعاصمة
يستهدفون فئة محبي أغاني ”الروك آند رول” في الثانويات الجزائرية هي أحداث واقعية وليست من نسج الخيال عاشتها عائلة جزائرية، إلا أن وقائعها تقشعر لها الأبدان
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