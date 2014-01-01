الجزائر – زيمبابوي اليوم بداية من الساعة الـ17:00

الخضر مطالبون بالانتصار في بداية المشوار

يدخل المنتخب الوطني الجزائري اليوم أجواء المنافسة الرسمية لنهائيات كأس أمم إفريقيا، في طبعتها الواحدة والثلاثين التي تحتضنها الغابون، عندما يواجه هذا المساء، بداية من