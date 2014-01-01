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أبو ردينة: تراكم الإنجازات الفلسطينية أكدت عزلة وفشل السياسة الإسرائيلية وعدالة القضية الفلسطينية
اختتام مؤتمر باريس حول السلام في الشرق الأوسط بتبني حل الدولتين
أكدت الدول المشاركة في أشغال مؤتمر السلام الدولي، لبعث محادثات السلام بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي، الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد، تمسك المجتمع الدولي
في إطار الـ 20 مدينة شمسية المقرر إنجازها في الجنوب
الجزائر تحضر إطلاق أكبر محطة للطاقة الشمسية ”الفتوفلتاييك” بغرداية
ياسع: ”شراكة مع كوريا الجنوبية لإنجاز محطة كهروضوئية على الأسطح موجهة لإنارة الإدارات” تحضر الجزائر لإطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية والمتعلق بإنجاز محطة من ”الفتوفلتاييك” المركزة
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أسعار النفط تنخفض بفعل ارتفاع الدولار.. وتوقعات بمزيد من التراجع خلال 2017
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إطلاق 1600 مشروع استثماري لإنقاذ السياحة في الجزائر
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وزارة السياحة تطلق برنامج إعادة تأهيل الفنادق القديمة
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فاتورة واردات الحبوب تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال 2016
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الجزائر تخفض إنتاجها النفطي بـ 60 ألف برميل يوميا
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تعيين رئيس جديد لمجموعة العمل لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية
خطوط السكة الحديدية ستتدعم بـ30 قطارا آفاق 2019
قطار ” TGV ” قريبا في الجزائر
ستتدعم خطوط السكة الحديدية بالجزائر بـ30 قطارا فائق السرعة ذات جودة عالية، ناهيك عن طراز ”تي جي في” الذي سيدخل حيز الخدمة في آفاق سنة
الدكتور مخلوف بوكروح: ”جنسية المسرحية عربية وليست يهودية ولو أن دنينوس يهودي”
الدكتور مخلوف بوكروح: ”جنسية المسرحية عربية وليست يهودية ولو أن دنينوس يهودي”
قدم الدكتور مخلوف بوكروح كطرف في المناظرة العلمية ”الريادة في النص المسرحي المنشور بين أبراهام دنينوس ومارون النقاش” مجموعة من الأدلة التي تؤكد أن أول
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فيلم ”حالة إنسانية” يصل إلى قائمة top 20
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الوزير عز الدين ميهوبي يدشن مسرح الهواء الطلق
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”البوكر” تختار الجزائر لإعلان القائمة القصيرة لدورتها العاشرة
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المخرجة أسماء هوري: ”المسرحية انتصار للحياة”
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”شايب دزاير” تكرم الإعلامي الراحل محمد عبد الرحماني
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عزالدين ميهوبي: ”المسار المهني للمخرج السينمائي حافل بالعطاءات والإبداع”
في نشرية خاصة
الأرصاد الجوية تتوقع استمرار تساقط الثلوج والأمطار
توقعت هذا الإثنين نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية استمرار تهاطل الأمطار الغزيرة التي تكون مصحوبة بالرعود والبرد بولايات وسط وشرق البلاد، كما تتوقع نفس النشرية
مسبوق قضائيا يطعن في شرف صحفيين مغتالين في العشرية السوداء
مسبوق قضائيا يطعن في شرف صحفيين مغتالين في العشرية السوداء
تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة شقيقين في العقد الثاني من العمر، على خلفية تورطهما في قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض. هذه القضية التي تابعهم بها
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حقيبة يد تورط شقيقين في قضية تروّيج مخدرات بالأبيار
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