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التحالف يقصف داعش لأول مرة في الباب السورية
دمشق تدعو واشنطن إلى معاقبة ممولي الإرهاب بما في ذلك السعودية وقطر
قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن مسألة إشراك قطر والسعودية في مباحثات أستانة ستناقش عندما توقفان دعمهما للإرهاب، وأضاف المقداد أنه على واشنطن
استحداث فرع على مستوى البنوك لتمويل مشاريعها..قريبا
هكذا ستنقذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصاد الجزائر من الإفلاس!
l تسهيلات عقارية غير مسبوقة لتباشر المؤسسات نشاطها بالإيجار قال المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبد الغني مبارك بأن مشروع القانون الجديد المعدل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
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”كناب” يوفر قروضا استهلاكية لصالح الخواص للحصول على سيارات ”هيونداي” محلية الصنع
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”40 بالمائة من الجزائريين يستخدمون ”الفايسبوك” بحصة 1.1 بالمائة عالميا”!!
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بوادر أزمة كهرباء في فرنسا بسبب الغاز الجزائري
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الجزائر تضحي بـ15 ألف برميل من النفط يوميا لاسترجاع استقرار السوق
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تكوين 33 متعاملا صيدلانيا لتغطية 70 بالمائة من السوق بالدواء المحلي
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أسعار الذهب الأسود فوق 55 دولارا للبرميل وفنزويلا تسعى لتجاوز عتبة 70 دولارا
ممثل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لـ”الفجر”:
”منع المأكولات الجاهزة داخل المدارس إجراء فجائي ولابد من حملات تحسيسية للحد منها”
l لجنة التربية والتعليم بالمجلس الولائي طالبت بتوفير البديل اعتبرت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، قرار وزارة التربية الأخير بمنع التلاميذ من إدخال المأكولات غير الصحية والمشروبات الغازية
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وفاة 12 متشردا تحت اسم ”x” في قاعات الاستعجالات سنة 2016
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الاضطرابات الجوية الأخيرة أشعلت أسعار الخضر والفواكه
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أزيد من 500 جريمة إلكترونية في الجزائر سنة 2016
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قسنطينيون بين ”حمص دوبل زيت” والعيش وبوخبوز لمجابهة البرد
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العثور على شاب متجمد تسلل إلى سطح ديوان والي عنابة
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حملة تحسيسية من مخاطر الإدمان على المخدرات بعين تموشنت
كنزة مباركي ودحو فروج متوجان في مسابقة الهيئة العربية للمسرح
كنزة مباركي ودحو فروج متوجان في مسابقة الهيئة العربية للمسرح
فاز الجزائريان، كنزة مباركي ودحو فروج، في مسابقة النصوص الموجهة للأطفال التي تنظمها الهيئة العربية للمسرح وتندرج ضمن الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح الذي تحتضنه
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الشاب خالد يشارك في أكبر عمل درامي عربي
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المخرج العراقي: ”الهم المشترك وسؤال المستقبل”
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وزارة الثقافة تحل مؤسسة الأوركسترا السيمفونية الوطنية
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محافظ المهرجان الدولي للمسرح عمر فطموش: ”نظام الاشتراكات يعد عملية ضرورية لتمويل المسارح”
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الدكتور مخلوف بوكروح: ”جنسية المسرحية عربية وليست يهودية ولو أن دنينوس يهودي”
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فيلم ”حالة إنسانية” يصل إلى قائمة top 20
شاب يصفع رئيس الحكومة الفرنسية السابق مانويل فالس
كانت نهاية يوم الثلاثاء صعبة و”مؤلمة” لمانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية السابق والمرشح للانتخابات التمهيدية لليسار، حينما باغته شاب بصفعه بينما كان في زيارة في
تأجيل ملف ”بيع أسطول كنان” بأبخس الأثمان إلى جلسة 15 فيفري القادم
تأجيل ملف ”بيع أسطول كنان” بأبخس الأثمان إلى جلسة 15 فيفري القادم
l المستثمر السعودي الحاصل على أسطول ”كنان” توفي منذ أيام أجل ،أمس، للمرة الثانية على التوالي بطلب من الدفاع رئيس الغرفة الجزائية الاولى بمجلس قضاء العاصمة إلى
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