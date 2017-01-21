المزيد من الأخبار
واشنطن تؤيد العملية ”دبلوماسيا” وتغلق سفارتها في بانجول
القوات السنغالية تدخل غامبيا لإرغام جامع على تسليم السلطة للرئيس الجديد
أعلن العقيد عبدو ندايي، الناطق باسم الجيش السنغالي أنّ قوات بلاده دخلت الأراضي الغامبية، يوم الخميس، في إطار الجهود الإقليمية التي تقودها دول غرب إفريقيا
سوناطراك ترد على اتهامات الشركة الفرنسية بقطع تموين الغاز عن جنوب فرنسا:
”الجزائر لم تخل بالتزاماتها.. بل الطرف الفرنسي من أراد ممارسة ضغوط علينا لمراجعة عقوده”
l بوطرفة:”نحن لا نواجه مشكلة..فلما نقلق في مكان الفرنسيين” أكد مصدر من مجمع سوناطراك، أمس الأول، بأن الشركة النفطية الوطنية ”لم تخل بالتزاماتها التعاقدية” فيما يتعلق بتموين
-
”نبحث عن شركاء دوليين أقوياء، مهمين ونزهاء للنهوض بالطاقة النظيفة في الجزائر”
-
”أزمة البرميل لن تؤثر على استثمارات سوناطراك خلال 5 سنوات المقبلة”
-
التوقيع على اتفاقيات بين سوناطراك ومجمعين صناعيين عموميين للمناولة
-
هكذا ستنقذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اقتصاد الجزائر من الإفلاس!
-
”كناب” يوفر قروضا استهلاكية لصالح الخواص للحصول على سيارات ”هيونداي” محلية الصنع
-
”40 بالمائة من الجزائريين يستخدمون ”الفايسبوك” بحصة 1.1 بالمائة عالميا”!!
وزارة التضامن تجند مختلف هيئاتها للتكفل بـ 160مهاجر إفريقي
خلية أزمة استعجالية وطنية وفق نشرية الأرصاد الجوية
l مخطط استيراتيجي أمني تحسبا لأي طارئ جندت وزارة التضامن والأسرة فرق استعجالية للتدخل السريع بالمناطق النائية والقرى والمداشر التي يصعب التنقل إليها على مستوى 48 ولاية،
-
التكفل بأزيد من 125 شخص بدون مأوى منهم رعايا أفارقة بسطيف
-
فتح مصلحة جديدة لتصفية الدم بمستشفي أحمد مدغري قريبا
-
حملة تحسيسية حول أخطار المخدرات بوهران
-
ندوة إعلامية حول ‘’نعمة الأمن والأمان في المجتمع’’ بعين الدفلى
-
”منع المأكولات الجاهزة داخل المدارس إجراء فجائي ولابد من حملات تحسيسية للحد منها”
-
وفاة 12 متشردا تحت اسم ”x” في قاعات الاستعجالات سنة 2016
الأمين العام للهيئة العربية للمسرح يشيد بنجاح مهرجان المسرح العربي بالجزائر
الأمين العام للهيئة العربية للمسرح يشيد بنجاح مهرجان المسرح العربي بالجزائر
أشاد الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، اسماعيل عبد الله بوهران، بنجاح الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح، والتي احتضنتها الجزائر من 10 إلى 19 جانفي بولايتي
-
”الكتاب العرب” في ضيافة الجزائر يوم 4 فيفري القادم
-
الوثائقي ”تحقيق في الجنة” لمرزاق علواش ينافس على جائزة ”فيبا الذهبية”
-
التشكيلي قادر عطية يقدم معرضا فرديا بعنوان ”تأمل الذاكرة”
-
دور السينما الجزائرية ستعرض الأفلام العالمية في نفس توقيت عرضها بأوروبا
-
كنزة مباركي ودحو فروج متوجان في مسابقة الهيئة العربية للمسرح
-
الشاب خالد يشارك في أكبر عمل درامي عربي
مالك المطعم أكد أن انهيار التربة ناجم عن تساقط الأمطار
فتح تحقيق في وفاة جزائري ومالي إثر انهيار مبنى بسيدي يحي بحيدرة
أمر وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بفتح تحقيق معمق في قضية وفاة ضحيتين تحت الأنقاض نتيجة أشغال توسعة غير مرخصة بسيدي يحي ببلدية
-
مباراة السنغال ستكون الأخيرة بالنسبة لـ”ليكنس” مع الخضرمباراة السنغال ستكون الأخيرة بالنسبة لـ”ليكنس” مع الخضر
-
آخر الأخبار
-
شاب يصفع رئيس الحكومة الفرنسية السابق مانويل فالس
-
مصر تدرج ”أبو تريكة” نجم كرة القدم السابق في قائمة الإرهاب
-
آخر الأخبار
-
”فورد” تستدعي أكثر من 4500 سيارة في إفريقيا لإصلاح عطل يتسبب في اشتعالها
مجاهدة متابعة بالمشاركة في تزوير عقد محل تجاري ملك لرعية فرنسي بشارع ميسوني
مجاهدة متابعة بالمشاركة في تزوير عقد محل تجاري ملك لرعية فرنسي بشارع ميسوني
أجّر رعية فرنسي محلا تجاريا بحي ميسوني بالجزائر العاصمة لمجاهدة تعمل مصممة أزياء لم تزاول عملها طيلة 19عاما وأصبحت محل متابعة قضائية بمحكمة الجنايات بمجلس
-
عون أمن يتسلل لشركة صينية ويستولي على أموال العمال بالأبيار
-
وحجز37 غرام من الكيف بخميس مليانة
-
توقيف شخصين وحجز 320 قرص مهلوس بميلة
-
حجز 12 قنطارا من الفحم الغابي في عين قشرة بسكيكدة
-
الحكم بالحبس النافذ على عصابة مارست الدعارة في بناية مهجورة بئر خادم
-
تأجيل ملف ”بيع أسطول كنان” بأبخس الأثمان إلى جلسة 15 فيفري القادم
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )