النسخة المصورة | السبت 21 جانفي 2017

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سوناطراك ترد على اتهامات الشركة الفرنسية بقطع تموين الغاز عن جنوب فرنسا:

”الجزائر لم تخل بالتزاماتها.. بل الطرف الفرنسي من أراد ممارسة ضغوط علينا لمراجعة عقوده”

l بوطرفة:”نحن لا نواجه مشكلة..فلما نقلق في مكان الفرنسيين” أكد مصدر من مجمع سوناطراك، أمس الأول، بأن الشركة النفطية الوطنية ”لم تخل بالتزاماتها التعاقدية” فيما يتعلق بتموين

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