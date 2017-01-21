سوناطراك ترد على اتهامات الشركة الفرنسية بقطع تموين الغاز عن جنوب فرنسا:

”الجزائر لم تخل بالتزاماتها.. بل الطرف الفرنسي من أراد ممارسة ضغوط علينا لمراجعة عقوده”

l بوطرفة:”نحن لا نواجه مشكلة..فلما نقلق في مكان الفرنسيين” أكد مصدر من مجمع سوناطراك، أمس الأول، بأن الشركة النفطية الوطنية ”لم تخل بالتزاماتها التعاقدية” فيما يتعلق بتموين