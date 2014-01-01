النسخة المصورة | الأحد 22 جانفي 2017

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فيينا تحتضن أول اجتماع للجنة ”مراقبة النفط” برئاسة الكويت ومشاركة الجزائر، فنزويلا، عمان وروسيا

لجنة ”الحساب والعقاب” لمراقبة مدى التزام الدول بخفض الإنتاج تجتمع اليوم

l نجاح اتفاق فيينا مرهون بالتزام المنتجين بتقييد حصصهم الإنتاجية  تترأس دولة الكويت اليوم اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية الذي تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للنفط

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