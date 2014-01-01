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بعد تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية
ترامب ينحر ”أوباماكير” فور دخوله البيت الأبيض
وقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب فور دخوله إلى البيت الأبيض عدة أوامر رئاسية منها تطوير منظومة دفاعية مضادة للصواريخ البالستية الإيرانية، ومرسوما تنفيذيا ينص
فيينا تحتضن أول اجتماع للجنة ”مراقبة النفط” برئاسة الكويت ومشاركة الجزائر، فنزويلا، عمان وروسيا
لجنة ”الحساب والعقاب” لمراقبة مدى التزام الدول بخفض الإنتاج تجتمع اليوم
l نجاح اتفاق فيينا مرهون بالتزام المنتجين بتقييد حصصهم الإنتاجية تترأس دولة الكويت اليوم اجتماع لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية الذي تستضيفه منظمة البلدان المصدرة للنفط
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اجتماع لجنة ”مراقبة النفط” يرفع سعر البرميل بـ2 بالمائة
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اتفاق بين المنظمة غير الحكومية ”أر20 متوسط” ومؤسسة لردم النفايات بوهران
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الجزائر تروج لمقصدها السياحي في الصالون الدولي للسياحة والأسفار
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دڤلة نور تبهر الأوروبيين وتثبت أهميتها في ترقية الاقتصاد الوطني
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”الجزائر لم تخل بالتزاماتها.. بل الطرف الفرنسي من أراد ممارسة ضغوط علينا لمراجعة عقوده”
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”نبحث عن شركاء دوليين أقوياء، مهمين ونزهاء للنهوض بالطاقة النظيفة في الجزائر”
حددت المهور وكثفت الأعراس الجماعية
”ثاجماعث” تقرر.. الزواج في متناول الجميع
أخذت التكاليف المتزايدة على عاتق الجزائريين منعرجا خطيرا على مستقبل الشبان، الذين أصبح يشكل لهم الزواج أمرا عسيرا. لتقرر بعض قرى ولاية تيزي وزو العودة
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ضعف المنتجين المحليين لا يحقق أهداف ”الصولد” في الجزائر
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التوتر يقف وراء الإصابة بـ 5 أنواع من السرطان
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إعذار 100 مؤسسة لرفضها توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة
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خلية أزمة استعجالية وطنية وفق نشرية الأرصاد الجوية
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التكفل بأزيد من 125 شخص بدون مأوى منهم رعايا أفارقة بسطيف
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فتح مصلحة جديدة لتصفية الدم بمستشفي أحمد مدغري قريبا
تواصل مشاركة حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر بقطر
تواصل مشاركة حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر بقطر
تتواصل مشاركة الفنان التشكيلي الجزائري، حمزة بونوة، في صالون الفن العربي المعاصر بالعاصمة القطرية الدوحة، والذي انطلقت فعالياته بداية الشهر الجاري. وسيحضر بونوة هذا المعرض الجماعي،
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”عزيز الدزيري” يعزز رصيده الفني بألبوم جديد يحمل عنوان ”يمّة أرضي عليّا”
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التشكيلي نور الدين مقداس في معرض فني وطني
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أدرار تحتضن فعاليات الطبعة السابعة للشعر الشعبي
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الفنان شفيق السحيمي يهدد باللجوء إلى الجزائر
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الأمين العام للهيئة العربية للمسرح يشيد بنجاح مهرجان المسرح العربي بالجزائر
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”الكتاب العرب” في ضيافة الجزائر يوم 4 فيفري القادم
أربعة منهم من عائلة واحدة
وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز خلال أسبوع بالمدية
لقي أول أمس أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتفهم يقطنون بالمكان المسمى الذرعان بلدية ريدان الحدودية مع ولاية المدية، اختناقا بالغاز، بعد أن وجدوا جثث
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قتلى بعد انفجار في مخيم ”الرقبان” للاجئين السوريين على الحدود الأردنية
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هلاك 10 أشخاص اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 48 ساعة
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فتح تحقيق في وفاة جزائري ومالي إثر انهيار مبنى بسيدي يحي بحيدرة
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مباراة السنغال ستكون الأخيرة بالنسبة لـ”ليكنس” مع الخضرمباراة السنغال ستكون الأخيرة بالنسبة لـ”ليكنس” مع الخضر
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مجرمون يستغلون ثغرات قانونية للاستحواذ على ممتلكات عقارية
مجرمون يستغلون ثغرات قانونية للاستحواذ على ممتلكات عقارية
l الجشع والطمع يتسببان في مشاكل قضائية لانهاية لها عرفت قضايا التعدي على أملاك الغير في الآونة الأخيرة ارتفاعا رهيبا، لأشخاص يتهجمون ويقتحمون أملاك غيرهم، سواء
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