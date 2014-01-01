ترامب الرئيس لن يكون الأسوأ!

أعجب من المتشائمين والشامتين في الرئيس الأمريكي المنصب أول أمس على رأس البيت الأبيض، وهم يتخوفون من خراب العالم على يده، ومن الحرب التي أعلنها