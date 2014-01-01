فرنسا: انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اليسار التمهيدية

شهدت فرنسا، يوم أمس، انطلاق الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي لاختيار مرشح للاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 23 أفريل المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات