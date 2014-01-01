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فرنسا: انطلاق الجولة الأولى من انتخابات اليسار التمهيدية
شهدت فرنسا، يوم أمس، انطلاق الجولة الأولى للانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي لاختيار مرشح للاستحقاق الرئاسي المقبل المقرر في 23 أفريل المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات
شواطئ الولاية استقطبت 4.5 مليون مصطاف في 2016
وكالات السياحة والأسفار تنتعش.. 600 وكالة تنشط في العاصمة
كشف مدير السياحة للجزائر العاصمة صالح بن عكموم أنه سيتم في غضون موسم اصطياف 2017، ووفق دفتر شروط معين، منح حق الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ
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تدعيم الهياكل الفندقية بالعاصمة بقرابة 60 مشروعا سياحيا نهاية 2019
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”لجنة مراقبة النفط ستجتمع ثلاث مرات قبل اجتماع فيينا المرتقب شهر ماي”
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خفض إنتاج النفط يمضي في الاتجاه الصحيح.. والتمديد متروك لاجتماع ماي
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لجنة ”الحساب والعقاب” لمراقبة مدى التزام الدول بخفض الإنتاج تجتمع اليوم
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اجتماع لجنة ”مراقبة النفط” يرفع سعر البرميل بـ2 بالمائة
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اتفاق بين المنظمة غير الحكومية ”أر20 متوسط” ومؤسسة لردم النفايات بوهران
مربوطة بـ”الساتيليت” لتوجيه المرضى
14 عيادة متنقلة للوقاية من الأمراض المزمنة تجوب 48 ولاية
كشف هيثم شرايطي، الرئيس المدير العام لشركة ”سانوفي” الجزائر، عن تخصيص 14عيادة متنقلة عبر 48 ولاية، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مشيرا إلى
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إطلاق خدمة ”سمير” للاستعجالات الطبية المتنقلة بوهران
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عقاقير الكولسترول قد تحد من تجلط الأوردة الدموية
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عائلة تبيت في الشارع بحي كاسيو بقورصو في بومرداس
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أمن تسمسيلت يواصل حملاته التحسيسية في مجال الوقاية المرورية
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”ثاجماعث” تقرر.. الزواج في متناول الجميع
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ضعف المنتجين المحليين لا يحقق أهداف ”الصولد” في الجزائر
روح شهيد المسرح الجزائري تعود
روح شهيد المسرح الجزائري تعود
العاشر من مارس 1994 تاريخ أسود في مسار المسرح الجزائري، المسرحي الكبير عبد القادر علولة تطاله يد الإرهاب وينقل على جناح السرعة إلى مستشفى
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حميدو مسعودي: ”المشاركة الجزائرية ضعيفة ودور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية”
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تواصل مشاركة حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر بقطر
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”عزيز الدزيري” يعزز رصيده الفني بألبوم جديد يحمل عنوان ”يمّة أرضي عليّا”
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التشكيلي نور الدين مقداس في معرض فني وطني
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أدرار تحتضن فعاليات الطبعة السابعة للشعر الشعبي
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الفنان شفيق السحيمي يهدد باللجوء إلى الجزائر
غمرتها الثلوج وأصبحت مقطوعة عن العالم الخارجي
قافلة إنسانية لفك العزلة عن قرى جبال البابور بسطيف
نظمت مصالح الأمن بولاية سطيف، قافلة تضامنية انطلقت صبيحة أمس، نحو جبال البابور ضمت أعوان أمن ومستخدمين شبه طبيين إلى جانب طاقم طبي ضم أطباء
عصابة خطيرة تروج الحبوب المهلوسة بالخرايسية في العاصمة
عصابة خطيرة تروج الحبوب المهلوسة بالخرايسية في العاصمة
l المتهم الرئيسي صرح أنه اقتناها من عند ممرضة بمستوصف تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، عصابة متكونة من 3 أفراد على خلفية تورطهم في قضية حيازة الأقراص
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القبض على عصابة تتاجر بالقنب الهندي في العاصمة
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محاكمة دركي وأستاذ في قضية سرقة حواسيب وألبسة بحيدرة
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حجز 252 وحدة خمر بخميس مليانة
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مجرمون يستغلون ثغرات قانونية للاستحواذ على ممتلكات عقارية
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مجاهدة متابعة بالمشاركة في تزوير عقد محل تجاري ملك لرعية فرنسي بشارع ميسوني
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