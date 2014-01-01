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الجعفري: نسعى لتثبيت وقف القتال في سوريا ما عدا مناطق سيطرة ”داعش” و”النصرة”
الحكومة السورية والمعارضة وجها لوجه في افتتاح محادثات أستانا
انطلقت ”في آستانا عاصمة كازاخستان، يوم أمس، محادثات سلام بشأن سوريا ترعاها كل من موسكو وأنقرة وطهران، بمشاركة وفود تمثل الحكومة السورية وأطراف المعارضة وروسيا
ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارا ينقذ قطاع الطاقة.. والفلاحة تتراجع
سقوط حر للمؤشرات المالية وتراجع مقلق للقطاعات المنتجة نهاية 2016
l وتيرة التضخم السنوية بلغت 6.4 بالمائة الى غاية ديسمبر.. والأسعار ارتفعت بـ7 بالمائة سجل الاقتصاد الجزائري تباطؤا في النمو خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016
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صدور قانون تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجريدة الرسمية
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وزير الطاقة الروسي يتوقع سعرا بين 50 و60 دولارا لبرميل النفط في 2017
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منع استيراد كل أنواع الحمضيات خلال موسمها بداية من اليوم
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بابا عمي في باريس لتمثيل الجزائر في ملتقى 5+5 للمالية
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الصناعة الميكانيكية تدخل عصر الرقمنة بنظام المعالجة إكسينوس
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وكالات السياحة والأسفار تنتعش.. 600 وكالة تنشط في العاصمة
صندوق الضمان الاجتماعي تكفل بنقل 163 مريض إلى الخارج
5 آلاف جزائري سافروا إلى تونس للعلاج سنة 2016
l البروفيسور خياطي: ”سوء التنظيم والتكوين وراء هروب جزائريين للخارج” كشف رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة ”فورام”، البروفيسور مصطفى خياطي، أن السفر إلى الخارج للعلاج أصبح
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المحضر القضائي.. عون قضاء بين بيروقراطية الإدارة واعتداء مواطنين
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توزيع 7 آلاف وجبة ساخنة على الفقراء في سطيف
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168 شرطي تم إيداع ملفاتهم بلجنة التأديب لتورطهم في قضايا مخالفة للقانون
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14 عيادة متنقلة للوقاية من الأمراض المزمنة تجوب 48 ولاية
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إطلاق خدمة ”سمير” للاستعجالات الطبية المتنقلة بوهران
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عقاقير الكولسترول قد تحد من تجلط الأوردة الدموية
مدير القناة جمال ڤسوم لـ”الفجر”: ”هدفنا ربط الصلة بين الجاليات الجزائرية عبر العالم”
مدير القناة جمال ڤسوم لـ”الفجر”: ”هدفنا ربط الصلة بين الجاليات الجزائرية عبر العالم”
l ”فرنسا لا تقف وراء القناة ولا دخل لها في المحتوى” كشف جمال ڤسوم مدير قناة ”فرنسا الجزائر” في تصريح لجريدة ”الفجر” أن بث القناة سينطلق
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أعضاء الجمعية: ”لا لغلق جمعية الكلمة للثقافة والإعلام”
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روح شهيد المسرح الجزائري تعود
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حميدو مسعودي: ”المشاركة الجزائرية ضعيفة ودور النشر الجزائرية ليست لها ثقافة المشاركة في المعارض الدولية”
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تواصل مشاركة حمزة بونوة في صالون الفن العربي المعاصر بقطر
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”عزيز الدزيري” يعزز رصيده الفني بألبوم جديد يحمل عنوان ”يمّة أرضي عليّا”
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التشكيلي نور الدين مقداس في معرض فني وطني
ارتفعت بأكثر من 29 بالمائة مقارنة بـ2015
الشرطة القضائية تفك لغز أكثر من 15 ألف قضية مرتبطة بالمخدرات في 2016
عالجت مصالح الشرطة القضائية لناحية الوسط 15208 قضية خاصة بالمتاجرة بالمخدرات من ضمن 15394 قضية سجلت خلال سنة 2016 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 29.01
عصابة تنصب على 7 وكالات لكراء السيارات وتسلبها 38 سيارة
عصابة تنصب على 7 وكالات لكراء السيارات وتسلبها 38 سيارة
استمعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، صباح أمس، لكهل في العقد الخامس من العمر وهو تقني في علوم البيولوجيا، على خلفية تورطه في قضية النصب والاحتيال التي
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مدير شركة سمعي بصري بأولاد فايت يتهم مخرجا سينمائيا بخيانة الأمانة
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أستاذ يجر طبيبة من خمارها في قسم الأطفال بمستشفى بني مسوس
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حبس أربعة أشخاص بقصر الشلالة تورطوا بسرقة رؤوس مواشي
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