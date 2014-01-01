أساطير

كلام في الصحة!

كلام وزير الصحة عبد المالك بوضياف، أمس، في فوروم الإذاعة حول التجهيزات الطبية والأدوية الجنيسة وقطاع الصحة عموما، فيه شيء من الحقيقة، حتى وإن كان