البراءة لشاب من تهمة ترويج الكوكايين بالعاصمة

البراءة لشاب من تهمة ترويج الكوكايين بالعاصمة

استفاد شاب في العقد الثاني من العمر من البراءة من تهمة المتاجرة بالمخدرات، فيما تم إعادة تكييف الوقائع من جنحة المتاجرة إلى الحيازة من أجل