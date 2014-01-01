سائق بدولة السويد متابع بتهريب دولي للسيارات في العاصمة

سائق بدولة السويد متابع بتهريب دولي للسيارات في العاصمة

توبع مغترب على خلفية تورطه في قضية التهريب الدولي للسيارات، بعد أن أن تمّ القبض عليه وحجز سيارته التي كانت محل سرقة في خارج الوطن،