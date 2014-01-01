النسخة المصورة | الخميس 26 جانفي 2017
التعليقات
التعليقات
قالت مصادر في الكونغرس الأميركي إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع الأربعاء عددا من الأوامر التنفيذية تضع قيودا على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. وقال أعضاء في
l القدرة الشرائية للمواطنين ”لن تتحسن” بسبب رفع الرسوم و التضخم l إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة خطر على النشاط الاقتصادي وستؤدي لتراجعه اعتبرت الشركة الفرنسية للتأمين على
أجبرت الحصيلة الثقيلة لضحايا غاز أحادي أكسيد الكربون وباقي الغازات السامة، على تكتل مصالح الحماية المدنية ووزارة الشؤون الدينية والنقل على الانطلاق بأكبر حملة تحسيسية
اتفق المشاركون في ملتقى المهرجانات الضيفة في ختام الندوات الفكرية في مهرجان المسرح العربي الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح، على ضرورة تأسيس شبكة للمهرجانات العربية
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة تواصل تساقط الأمطار في ولايات وسط وشرق الوطن خلال الساعات المقبلة، لتتحسن الأجواء تدريجيا ابتداء من الأربعاء،
توبع مغترب على خلفية تورطه في قضية التهريب الدولي للسيارات، بعد أن أن تمّ القبض عليه وحجز سيارته التي كانت محل سرقة في خارج الوطن،
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