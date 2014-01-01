النسخة المصورة | الخميس 26 جانفي 2017

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تقرير ”كوفاس” الفرنسية يؤكد أن الجزائر ستظل تابعة بشكل كبير لشريكها الأوروبي ويحذر:

ارتفاع سعر النفط لن ينقذ اقتصاد الجزائر!

l القدرة الشرائية للمواطنين ”لن تتحسن” بسبب رفع الرسوم و التضخم l إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة خطر على النشاط الاقتصادي وستؤدي لتراجعه اعتبرت الشركة الفرنسية للتأمين على

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