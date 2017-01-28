توفي إثر مرض عضال في مستشفى بباريس

رحيل وزير التجارة بختي بلعايب عن عمر ناهز 64 سنة

توفي، ليلة أول أمس الخميس، وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، بأحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية،