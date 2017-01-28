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الكرملين: واشنطن لم تشاور موسكو بشأن المناطق الآمنة وعليها دراسة عواقب الخطوة
لافروف يعلن تأجيل محادثات جنيف حول سورية
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الجمعة، عن إرجاء محادثات السلام بشأن النزاع في سوريا والمقررة في جنيف في الثامن من فبراير تحت إشراف
بعد بوطرفة، الرئيس المدير العام لسوناطراك يرد على الاتهامات بقطع تموين الغاز عن جنوب فرنسا:
”إنجي الفرنسية لم تتهمنا..بل أطراف دخيلة تحشر أنفها في الملف وتطلق مزايدات”
l معزوزي: ”حقول الجزائر الغازية لم تنضب.. نملك احتياطا يكفي لمدة قرن” وصف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أمين معزوزي التصريحات الأخيرة لمسؤول بشركة جي أر تي-غاز
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سيتم بلوغ تخفيض إنتاج النفط بـ 1.8 مليون برميل يوميا ابتداء من فيفري
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دخول كابل ”وهران فالنسيا” الخدمة في السداسي الأول من 2017 سيقلل من انقطاعات الأنترنت
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رفع صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى 56 مليار متر مكعب في 2017
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التكنولوجيا الكورية موسومة بـ”صنع في الجزائر”.. بداية من فيفري 2017
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ارتفاع سعر النفط لن ينقذ اقتصاد الجزائر!
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”المؤشرات تؤكد التزام الدول بخفض الإنتاج والتوازن في السوق بدأ فعليا”
على هامش مؤتمر سان ديغو الذي نظم بالولايات المتحدة الأمريكية
الجزائر ضمن أفضل الدول الرائدة في مجال البحث العلمي والطبي لشمال افريقيا
اختيرت الجزائر ضمن أفضل الدول الرائدة في مجال البحث العلمي والطبي لشمال افريقيا على هامش مؤتمر سان ديغو الذي نظم بالولايات المتحدة الأمريكية شهر ديسمبر
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مدارس التكوين الخاصة تنافس مراكز التكوين المهني
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الهلال الأحمر يتفقد 300عائلة متضررة من التقلبات الجوية في تيسمسيلت
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حملة تبرع بالدم من قبل الكشافة الإسلامية بحمري في غيليزان
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تجنيد مصالح النشاط الاجتماعي والأمن والجمعيات الخيرية للتكفل بالعائلات المتضررة بالشلف
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20 % نسبة ضحايا اختناق غاز أحادي الكربون منذ انطلاق الموسم الشتوي
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اتفاقية تعاون بين شركة روش ووزارة الصحة لإنتاج أدوية الأورام والمناعة
الجزائر حاضرة في الأوسكار 2017
الجزائر حاضرة في الأوسكار 2017
l الجزائر البلد العربي الوحيد الفائز بالأوسكار وصاحبة أكثر الترشيحات تعتبر الجزائر البلد العربي الوحيد الفائز بجائزة الأوسكار عن فئة أحسن فيلم أجنبي بفيلم ”زاد” للمخرج
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نحو تأسيس شبكة للمهرجانات العربية للمسرح
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المحكمة الإدارية ترفض قضية ولاية الجزائر ضد جمعية الكلمة للثقافة والإعلام
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الإعلامي والأستاذ تريعة السعيد يناقش أطروحة دكتوراه العلوم بمعهد الآثار
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زهيرة ياحي: الوضع المالي للمهرجان عجل بتقديم طلب تمويل من مؤسسات اقتصادية خاصة
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مدير القناة جمال ڤسوم لـ”الفجر”: ”هدفنا ربط الصلة بين الجاليات الجزائرية عبر العالم”
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أعضاء الجمعية: ”لا لغلق جمعية الكلمة للثقافة والإعلام”
توفي إثر مرض عضال في مستشفى بباريس
رحيل وزير التجارة بختي بلعايب عن عمر ناهز 64 سنة
توفي، ليلة أول أمس الخميس، وزير التجارة الجزائري، بختي بلعايب، بأحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس بعد صراع طويل مع المرض. وأعلن بيان من رئاسة الجمهورية الجزائرية،
إيداع صاحب البناية المردومة بسيدي يحي بالعاصمة الحبس عن تهمة القتل الخطأ
إيداع صاحب البناية المردومة بسيدي يحي بالعاصمة الحبس عن تهمة القتل الخطأ
استمع وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، لثلاث متهمين في قضية القتل الخطأ والبناء دون الحصول على رخصة بالنسبة للمتهم الثالث
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إدانة 3 أشقاء بأربع سنوات حبسا نافذة عن تهمة ترويج المخدرات بخميس مليانة
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البراءة للمير السابق لبوزريعة و رئيس مصلحة البناء والتعمير من تهمة تحويل ملكية قطعة أرض
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3سنوات حبسا نافذا لتاجر مخدرات حاول تفجير منزل لإحراق سكانه أحياء بالعاصمة
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سائق بدولة السويد متابع بتهريب دولي للسيارات في العاصمة
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2895 جريمة تورط فيها 3028 شخصا في جيجل خلال سنة 2016
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انخفاض نسبة الجريمة وحوادث المرور وارتفاع في التغطية الأمنية
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