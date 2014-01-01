إعلان باماكو: القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه

السلطة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لإنقاذ حل الدولتين ”قبل فوات الأوان”

دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقرارته، واتحاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين وتحقيق