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إعلان باماكو: القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه
السلطة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لإنقاذ حل الدولتين ”قبل فوات الأوان”
دعت السلطة الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقرارته، واتحاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ ما تبقى من حل الدولتين وتحقيق
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استئناف المحادثات بين واشنطن والمكسيك بشأن الجدار العازل
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انطلاق جولة الحسم من انتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي اليوم
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الأفارقة يعدّون العدّة لانسحاب جماعي من الجنائية الدولية
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ترامب يوقع قرارا بمنع دخول مواطنين من 6 دول عربية وإيران إلى الأراضي الأمريكية
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لافروف يعلن تأجيل محادثات جنيف حول سورية
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احتدام المنافسة على منصبي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ونائبه
خلال الطبعة الـ7 للندوة الدولية حول الصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا بالجزائر
الحكومة أمام تحدي استعادة ثقة المجمعات النفطية العالمية.. في 4 أيام
l استقطاب 20 ألف زائر و500 عارض لـ”ناباك 2017” في مارس المقبل يجري التحضير لتنظيم الطبعة السابعة للندوة الدولية حول الصناعة البترولية والغازية في شمال إفريقيا
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إنتاج أوبك سينخفض بـ 900 ألف برميل يوميا هذا الشهر
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الذهب مستقر لكنه يتجه صوب أول انخفاض أسبوعي في 2017
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فرصة أزيد من 4 آلاف بطال لاقتناص فرصة عمل في 3 أيام
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”تسمين سمك التونة سيضاعف أرباح الجزائر من العملة الصعبة”
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”إنجي الفرنسية لم تتهمنا..بل أطراف دخيلة تحشر أنفها في الملف وتطلق مزايدات”
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سيتم بلوغ تخفيض إنتاج النفط بـ 1.8 مليون برميل يوميا ابتداء من فيفري
رئيس عمادة الأطباء بقاط بركاني لـ”الفجر”:
50 بالمائة من المؤسسات الاستشفائية تُحتضر
l ضرورة عقد مجلس عاجل للوزراء لدراسة واقع الصحة في البلاد l مستشفيات تعود إلى 40 سنة يصعب ترميمها في الوقت الحالي بسبب التقشف دعت عمادة الأطباء، على
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”العماريّة”.. بقايا طقوس سحرية-دينية قديمة أصبحت رمزا للبريستيج
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قافلة تضامنية إنسانية لمساعدة البدو الرحل بوادي سوف
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4 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني ”طريقي” خلال أسبوع
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الجزائر ضمن أفضل الدول الرائدة في مجال البحث العلمي والطبي لشمال افريقيا
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مدارس التكوين الخاصة تنافس مراكز التكوين المهني
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الهلال الأحمر يتفقد 300عائلة متضررة من التقلبات الجوية في تيسمسيلت
الفنان عبد القادر جريو لـ”الفجر”: ”وزير الثقافة أساء للمسرح المدرسي”
الفنان عبد القادر جريو لـ”الفجر”: ”وزير الثقافة أساء للمسرح المدرسي”
l ”عز الدين ميهوبي هو الوزير الوحيد الذي يتكلم عن التقشف” استنكر الفنان عبد القادر جريو تصريحات وزير الثقافة عز الدين ميهوبي الذي وصف الأعمال المسرحية
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”ليلة الأفكار” تظاهرة جسدت موضوع ”عالم مشترك” بقاعة السينماتك
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مشاركة جزائرية ضمن أشغال المؤتمر السابع للجمعية المصرية للنقد الأدبي
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الجزائر حاضرة في الأوسكار 2017
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نحو تأسيس شبكة للمهرجانات العربية للمسرح
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المحكمة الإدارية ترفض قضية ولاية الجزائر ضد جمعية الكلمة للثقافة والإعلام
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الإعلامي والأستاذ تريعة السعيد يناقش أطروحة دكتوراه العلوم بمعهد الآثار
العثور على جثث حراڤة جزائريين في سواحل تونس يهز ولاية عنابة
أثارت صور جثث حراقة جزائريين تم التقاطها من قبل صيادين بالسواحل التونسية، حسب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي هلع وخوف عشرات العائلات بمدينة عنابة، التي
أحكام متفاوتة ضد أفراد شبكة سرقوا 13 سيارة ملكا لرجال شرطة ودركيين
أحكام متفاوتة ضد أفراد شبكة سرقوا 13 سيارة ملكا لرجال شرطة ودركيين
عالجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف شبكة مختصة في سرقة 13سيّارة، معظمها ملك لمواطنين ورجال شرطة ودركيين، وإعادة تزوير ملفاتها القاعدية وبيعها في الأسواق
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عام حبسا وغرامة نافذة لابني صحفي طعنا جارهما بخنجر في العاصمة
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الإطاحة بمروّج مؤثرات عقلية في عين الدفلى
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توقيف أربعة أشخاص لتورطهم في قضايا مختلفة بخميس مليانة
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حجز 1200 قرص مهلوس واسترجاع 21 مليون سنتيم بسيدي بلعباس
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إيداع صاحب البناية المردومة بسيدي يحي بالعاصمة الحبس عن تهمة القتل الخطأ
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إدانة 3 أشقاء بأربع سنوات حبسا نافذة عن تهمة ترويج المخدرات بخميس مليانة
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