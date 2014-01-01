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دعوات لإخراج الأمريكيين من العراق رداً على القرار
محاكم أمريكية تعطل احتجاز رعايا الدول التي شملها قرار ترامب
عطّل قاض بالمحكمة الفيدرالية في مدينة نيويورك، احتجاز حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من الدول السبع التي شملها أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
محافظ بنك الجزائر يؤكد أن التضخم بلغ 5.7 بالمائة نهاية سبتمبر 2016
احتياطي الصرف يتهاوى!
l استهلاك 29.9 مليار دولار من الاحتياطات سنة 2016 l ارتفاع ناتج النمو الداخلي بـ3.8 بالمائة من خلال دفع قطاعات الفلاحة والصناعة والبناء كشفت الأرقام الأخيرة التي قدمها
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بوطرفة يأمر بتحسين قدرات تخزين المنتجات الطاقوية تماشيا مع الطلب المتزايد
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سوناطراك تحدد سعر بيع الخام الجزائري تحميل فبراير بعلاوة 26 سنتا أمريكيا
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”إطلاق برنامج إلكتروني جديد يسمح بالتداول المستمر في البورصة”
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فاتورة واردات الحليب تتراجع بأزيد من 18 بالمائة في 2016
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الحكومة أمام تحدي استعادة ثقة المجمعات النفطية العالمية.. في 4 أيام
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إنتاج أوبك سينخفض بـ 900 ألف برميل يوميا هذا الشهر
%38 منهم يعانون تعقيدات صحية
العيادة المتنقلة استقبلت 5779 مريض عبر مختلف المناطق النائية
استقبلت العيادة المتنقلة منذ بدء العملية 5779 مريض، 38 بالمائة منهم تبين أنهم يعانون تعقيدات مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، فيما تم إجراء 12
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جزائريات يرهنّ مجوهراتهن لتسديد أقساط السكنات الجديدة
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الهلال الأحمر بالعلمة في حاجة ماسة إلى سيارة إسعاف
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خيمة تحسيسية من حوادث المرور بتاكسنة في جيجل
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50 بالمائة من المؤسسات الاستشفائية تُحتضر
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”العماريّة”.. بقايا طقوس سحرية-دينية قديمة أصبحت رمزا للبريستيج
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قافلة تضامنية إنسانية لمساعدة البدو الرحل بوادي سوف
وثائقي”تحقيق في الجنة” يتوجه بجائزة فيبا الذهبية
وثائقي”تحقيق في الجنة” يتوجه بجائزة فيبا الذهبية
توج الفيلم الجزائري ”تحقيق في الجنة” للمخرج مرزاق علواش بجائزة أحسن فيلم وثائقي في المهرجان الدولي للبرامج السمعية البصرية بيارتز (جنوب غرب فرنسا) في طبعته
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صدور كتاب ”المراكز الاستيطانية وتطورها في منطقة غليزان 1850-1900”
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في هذه الحَوْمات من الحاضرة ”المحروسة بالله” سَكَنَ...الأندلسيون والموريسكيون
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فرقة ”نسمة” تحيي حفلا بالجزائر العاصمة
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الفنان عبد القادر جريو لـ”الفجر”: ”وزير الثقافة أساء للمسرح المدرسي”
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”ليلة الأفكار” تظاهرة جسدت موضوع ”عالم مشترك” بقاعة السينماتك
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مشاركة جزائرية ضمن أشغال المؤتمر السابع للجمعية المصرية للنقد الأدبي
حجز كمية من الكيف والمهلوسات وأسلحة
توقيف 25 شابا بصدد تعاطي المخدرات والمهلوسات
أسفرت دوريات ومداهمات شنتها مصالح أمن سطيف خلال اليومين الآخيرين، عن ضبط 25 شخصا في حالات تلبس، سواء بتعاطي المخدرات أو حيازتها مع حيازة أقراص
الحكم بعدم الاختصاص في قضية فرار ”أسامة إيسكوبار” من السجن
الحكم بعدم الاختصاص في قضية فرار ”أسامة إيسكوبار” من السجن
أفرج، أمس، رئيس الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة عن أحكام استئناف ملف فرار بارون المخدرات ”ح، أسامة” المعروف بـ”أسامة إيسكوبار” بارون المخدرات من المؤسسة
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تفكيك عصابتين في السطو والتهريب الدولي للمركبات بوهران
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