أساطير

عندما يحمي ترامب رعاة الإرهاب!

لا! دونالد ترامب ليس متهورا وليس غبيا ولا هو مجنون، عندما منع رعايا سبعة بلدان عربية ومسلمة من دخول التراب الأمريكي، بتهمة ضلوع بلدانها في