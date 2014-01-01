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الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليسار الفرنسي
”بنوا هامون” يكتسح النتائج ويقضي على طموحات ”فالس” الرئاسية
أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات التمهيدية لحزب اليسار الاشتراكي في فرنسا، فوز وزير التعليم الأسبق بنوا هامون (49 عامًا)على رئيس الوزراء السابق
في دراسة صممها مطورون جزائريون شملت 500 صفحة الأكثر تفاعلا.. لأول مرة
17 مليون جزائري يتواصل على الفايسبوك.. والرياضة أولى اهتماماتهم
l الهيئات والمؤسسات الجزائرية ضعيفة الحضور على الموقع الأزرق.. والأجنبية تتفوق عليها صمم فريق من المطورين والصحفيين الجزائريين لأول مرة في الجزائر ”Fan zone.dz” أول ترتيب
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أصحاب السيارات المرقمة سنة 2015 مطالبون بإجراء المراقبة التقنية في 2017
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أعوان الرقابة و قمع الغش تشمع 120 محلا تجاريا بتسمسيلت
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البطاطا بـ 40 دج للكيلوغرام... الأسبوع المقبل
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وكالة الطاقة الدولية لا تتوقع قفزة في الطلب على النفط قريبا
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إيران تتوقع بقاء أسعار النفط عند نحو 55 دولارا للبرميل في 2017
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احتياطي الصرف يتهاوى!
تخطيط محكم وإخفاء لآثار الجريمة بتواطؤ عمال بالشركة
موظفون وإطارات يستولون على أموال مستخدميهم على الطريقة الهوليودية
عمليات سطو على الطريقة الهوليودية انتهجتها عصابات خطيرة للاستيلاء على أموال الشركات الخاصة، ويكون المدبر الرئيسي لها موظفون بذات الشركات يزودون أفراد العصابة بمعلومات تخص
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العيادة المتنقلة استقبلت 5779 مريض عبر مختلف المناطق النائية
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جزائريات يرهنّ مجوهراتهن لتسديد أقساط السكنات الجديدة
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الهلال الأحمر بالعلمة في حاجة ماسة إلى سيارة إسعاف
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خيمة تحسيسية من حوادث المرور بتاكسنة في جيجل
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50 بالمائة من المؤسسات الاستشفائية تُحتضر
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”العماريّة”.. بقايا طقوس سحرية-دينية قديمة أصبحت رمزا للبريستيج
مجانين السينما بقسنطينة يفتتحون النشاط السينمائي لسنة 2017
مجانين السينما بقسنطينة يفتتحون النشاط السينمائي لسنة 2017
بدأت لجنة ”مجانين السينما” التابعة لجمعية ”نوميديا فنون” نشاطها السينمائي لسنة 2017، يوم السبت 28 جانفي 2017، بقصر الثقافة مالك حداد، بعرض فيلم ”البطل” للمخرج
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سامية بومرداسي تقدم معرضا بلا أسماء للوحاتها
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المسرح الجهوي ”عبد القادر علولة” لوهران يستأنف نشاطاته
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المصور والفنان التشكيلي ”ميزو” يعرض مجموعته ”ميطال فيزيك”
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فاطمة الزهراء بوذيبان تكشف عن رسوماتها على الزجاج
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وثائقي”تحقيق في الجنة” يتوجه بجائزة فيبا الذهبية
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صدور كتاب ”المراكز الاستيطانية وتطورها في منطقة غليزان 1850-1900”
في ندوة صحفية قدم فيها حصيلة وزارته خلال سنة 2016
عزالدين ميهوبي: ”انتهى عهد الثقافة المجانية وسنة 2017 صعبة ماليا”
انتقد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي آليات تسيير المسارح الجزائرية، داعيا لإعادة النظر في القانون الأساسي للمسارح من خلال برنامج ستسطره وزارة الثقافة مع المؤسسات
مصفي بنك الخليفة يتهم عددا من مالكي الشركة الجزائرية للبنك بتهريب 700 مليار
مصفي بنك الخليفة يتهم عددا من مالكي الشركة الجزائرية للبنك بتهريب 700 مليار
قضية الحال انطلقت بعد أن قررت وزارة المالية وأحد مالكي الشركة الجزائرية للبنك إيداع شكوى قضائية، تضمن فحواها أن المتهم الحالي انتحل صفة خبير حسابات
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المحكمة تصدر أمرا بطرد تلي عاشور من مقر تعاضدية سونلغاز بحيدرة
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التماس 3 سنوات سجنا في قضية منح قروض لعمال اتصالات الجزائر بعنابة
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