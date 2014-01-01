أضحى المرشح الأول لخلافة ليكنس

روراوة يضرب موعدا لـ”رونار” بفرنسا بعد الكان للتفاوض على تدريب الخضر

أكدت مصادر مقربة من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، الحاج محمد روراوة، أن هذا الأخير شرع في التفاوض مع المدرب الفرنسي هرفي رونار من أجل