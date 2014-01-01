المزيد من الأخبار
بعد أن أصبحت القيم الأمريكية في خطر
أوباما يخرج عن صمته ويعلن تأييده للمظاهرات المدافعة عن الديمقراطية
أعرب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الإثنين، عن استيائه من القرارات التي أصدرها خلفه دونالد ترامب بشأن المهاجرين. وأعلن أوباما في أول تعليق له بعد
-
اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث إطلاق طهران صاروخا باليستيا
-
”هيومن رايتس ووتش”: البحرين تعيد سلطات الاعتقال لجهاز مسيء
-
توجيه اتهامات بالقتل لطالب فرنسي منفذ الهجوم على مسجد كيبيك
-
جزائريان ضمن ضحايا هجوم إرهابي على مسجد بكندا
-
”بنوا هامون” يكتسح النتائج ويقضي على طموحات ”فالس” الرئاسية
-
آلاف المغاربة يشاركون في تظاهرات مناهضة لحكومة بنكيران
مديرية الضرائب تخصص 900 مدقق عبر التراب الوطني لكشف المتهربين من الدفع
21.5 مليار دينار.. غرامات التهرب الجبائي في ظرف 6 أشهر
l 9500 مليار دينار.. ما يدين به الجزائريون لمصلحة الضرائب ولم يدفعوها بعد l وزارة المالية تستحدث ”شبكة تحليل المخاطر” لتحديد أصناف الغش الضريبي وتدمجه في نظام
-
اجتماع اللجنة المختلطة ”الجزائرية- الألمانية” يومي 21 و22 فيفري بالعاصمة
-
سوناطراك تطلق 4 مشاريع في البيتروكيمياء بقيمة 6 مليار دولار
-
سوق التأمينات ينمو رغم الأزمة.. 128 مليار دينار في قبضة شركات التأمينات
-
إطلاق مقياس الإيزو 26000 للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات
-
”أسعار النفط الحالية مناسبة للمنتجين والمستهلكين”
-
17 مليون جزائري يتواصل على الفايسبوك.. والرياضة أولى اهتماماتهم
عدم إجراء العملية قبل سنة قد يسبب السرطان وموت الخلايا والأنسجة
ضمور الخصيتين يصيب 1 بالمائة من الأطفال في الجزائر
l البروفيسور خياطي لـ”الفجر”: ”التشخيص الجيد والتكوين ضروريان لاكتشاف المرض” كشف البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث، أن ضمور الخصيتين، أو ما يصطلح على
-
موجة البرد تخرج ”القشابية” من رفوف الخزائن
-
60 % من المضادات الحيوية مستوردة وأغلبها يعرّض المريض للوفاة
-
فتيحة تناشد وزير العدل التدخل العاجل لإنصافها
-
موظفون وإطارات يستولون على أموال مستخدميهم على الطريقة الهوليودية
-
العيادة المتنقلة استقبلت 5779 مريض عبر مختلف المناطق النائية
-
جزائريات يرهنّ مجوهراتهن لتسديد أقساط السكنات الجديدة
”طرشاقة” و”زلاميط” على ركح بشطارزي
”طرشاقة” و”زلاميط” على ركح بشطارزي
أفرج المسرح الوطني الجزائري عن برنامجه خلال شهر فيفري الجاري والذي يتضمن عرض مجموعة من المسرحيات الموجه للكبار والصغار، حيث ستعود مسرحية ”طرشاقة” للمخرج أحمد
-
أمسية شعرية لربيعة جلطي بالبحرين
-
الطيب زيتوني: ملفات الأرشيف التي تحتفظ بها فرنسا وجماجم المجاهدين يجب إعادتها إلى الوطن
-
الفنان عبد القادر شروك في ذمة الله
-
مجانين السينما بقسنطينة يفتتحون النشاط السينمائي لسنة 2017
-
سامية بومرداسي تقدم معرضا بلا أسماء للوحاتها
-
المسرح الجهوي ”عبد القادر علولة” لوهران يستأنف نشاطاته
آيث عثمان ينتقل إلى نادي ”تينيريفي” الإسباني على شكل إعارة
أعلن نادي ”ديبورتيفو تينيريفي” الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية، رسميا استعارته للدولي الجزائري رشيد آيت عثمان الذي كان حاضرا مع المنتخب الأولمبي في الأولمبياد الأخيرة،
محكمة سطيف تدين 4 تجار أسلحة بالسجن النافذ
محكمة سطيف تدين 4 تجار أسلحة بالسجن النافذ
أدانت، أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، تجار أسلحة بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 سنوات و18 شهرا سجنا نافذا، تورطوا في جناية المتاجرة بالأسلحة
-
400 قضية اعتداء واستهلاك وترويج مخدرات بعنابة
-
القبض على عصابة تتاجر في القطع النقدية والمسكوكات الأثرية بالشلف
-
وضع حد لنشاط مروجي مخدرات بالخروب في قسنطينة
-
الإيقاع بمروجي مخدرات بحوزتهما 7 أقراص مهلوسة في وهران
-
توقيف شابين بتهمة السرقة ببوسعادة في المسيلة
-
59 قضية مدرجة خلال الدورة العادية لجنايات قسنطينة
الأخبار بالصوّرالمزيد من الألبومات
-
عاجل: أمطار طوفانية تسبب خسائر فادحة بقسنطينة10
-
قصر الرياس: معرض صور للجزائر خلال الثورة التحريرية و بعد الإستقلال35
-
الخسوف الكلي للقمر8
-
مهرجان الاضواء في برلين7
-
افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
-
آبل تكشف عن حواسيب آيماك و آيباد الجديدة7
-
صربيا...الاحتفال بالذكرى الـ70 لتحرير بلغراد7
(0 )