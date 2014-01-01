في أول خطاب تصعيدي له بعد قبول انضمامه للاتحاد الإفريقي

محمد السادس ينقل قضية الحدود المغلقة مع الجزائر إلى أديس أبابا

اختار ملك المغرب محمد السادس، في أول خطاب له بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، لغة التصعيد بشكل غير مباشر مع الجزائر، عندما قال إن ”الحلم