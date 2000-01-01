تقرير برلماني فرنسي يقدم توصيات للرئيس القادم بخصوص حل الأزمة الليبية

شركاء باريس الأوروبيون مطالبون بتوثيق المشاورات مع الجزائر

أوصى تقرير برلماني فرنسي، أمس، شركاء باريس الأوروبيين بالانخراط في المبادرة التي يقودها جيران ليبيا في عملية المصالحة الليبية، عن طريق توثيق المشاورات مع الجزائر. استهل