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مشاركة مصر في مؤتمر لوزان الخاص بالقضية السورية جاءت بعد إصرار طهران
تسريبات صوتية بين السيسي وشكري تكشف توتر العلاقات مع دول الخليج
كشف قناة مصرية تسريبات صوتية قالت إنها لمكالمات هاتفية دارت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري، تتركز حول العلاقات المتوترة بين
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الاحتلال يعلن عن بناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
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موسكو تدعو العرب لفرض حظر تجاري على مناطق سيطرة داعش
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متفرقات
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أوباما يخرج عن صمته ويعلن تأييده للمظاهرات المدافعة عن الديمقراطية
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اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث إطلاق طهران صاروخا باليستيا
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”هيومن رايتس ووتش”: البحرين تعيد سلطات الاعتقال لجهاز مسيء
وصف الماء المسترجع بثالث مصدر للتزود بالمادة الحيوية بعد السدود والآبار، والي:
استرجاع مليون متر مكعب يوميا من سارقي المياه والمتلاعبين بالعدادات
l الوزير يحذّر من فترة جفاف غير مستبعدة ستضرب الجزائر مستقبلا أكد وزير الموارد المائية والبيئة، عبد القادر والي، أن تسعة سدود ستدخل حيز الخدمة في
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إطلاق مسابقة الابتكار لسنة 2017 الموجهة للمطورين الموهوبين
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قصر المعارض يحتضن الطبعة الـ 50 لمعرض الجزائر الدولي من 8 إلى 13 ماي المقبل
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كناب يعتزم تسليم 3230 سكن بصيغة البيع بالإيجار في 2017
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مع انضمام روسيا إلى أوبك في خفض الإنتاج
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21.5 مليار دينار.. غرامات التهرب الجبائي في ظرف 6 أشهر
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اجتماع اللجنة المختلطة ”الجزائرية- الألمانية” يومي 21 و22 فيفري بالعاصمة
رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، بلوط حسين، لـ”الفجر”:
المرجان الجزائري مطلوب في الصناعة الحربية الأمريكية
l تهريب 100 قنطار من المرجان منذ سنة 2000 كشف بلوط حسين، رئيس الفيدرالية الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، عن الوضع الخطير الذي يطال المرجان الجزائري،
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تقديم 97 متشرد أمام العدالة لامتهانه التسول سنة 2016
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دعوة لتوسيع عضوية مجلس أخلاقيات الطب ليضم محامين وقضاة
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2.3 بالمائة من حالات الإصابة بشبكية العين بالجزائر سببها السكري
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زيارة لفائدة أطفال المركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعاقين حركيا بجيجل
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ضمور الخصيتين يصيب 1 بالمائة من الأطفال في الجزائر
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موجة البرد تخرج ”القشابية” من رفوف الخزائن
شركة خاصة بمنطق ”الشللية” للتحكم بالسينما العربية
شركة خاصة بمنطق ”الشللية” للتحكم بالسينما العربية
اختارت شركة MAD Solutions التي تنظم فعاليات مركز السينما العربية، الناقد السينمائي نبيل حاجي لعضوية لجنة تحكيم جوائز النقاد السنوية The Critics Awards، والتي تضم
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محمد زاوي يدعو لدعم فيلمه ”أنا حالة إنسانية”
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ميهوبي: اتفاقية مع الإمارات لرقمنة خارطة المواقع الأثرية والتاريخية
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”طرشاقة” و”زلاميط” على ركح بشطارزي
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أمسية شعرية لربيعة جلطي بالبحرين
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الطيب زيتوني: ملفات الأرشيف التي تحتفظ بها فرنسا وجماجم المجاهدين يجب إعادتها إلى الوطن
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الفنان عبد القادر شروك في ذمة الله
عرض هاتف هتلر للبيع بسعر خيالي
أعلنت إحدى دور المزادات العالمية عن عرض هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر، للبيع بمبلغ فلكي، وفق ما ذكر موقع صحيفة ”ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء. واستخدم هتلر
نايك، أديداس، لاكوست وبورجوا.. في المحاكم الجزائرية
نايك، أديداس، لاكوست وبورجوا.. في المحاكم الجزائرية
l استنساخ ملصقات العلامات وبيعها كقطع أصلية تسبب أضرارا مادية بليغةش مارس التجار منذ الأزل عدة نشاطات، والأمر الرائع في السنوات الأخيرة هو استنساخهم لملصقات بعض
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مرافقة 2282 شخصية وطنية وأجنبية في ظرف سنة عبر 12 ولاية غربية
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تأييد الأحكام الابتدائية لملف تصوير برنامجي ”ناس السطح” و”كي حنا كي الناس”
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محكمة سطيف تدين 4 تجار أسلحة بالسجن النافذ
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400 قضية اعتداء واستهلاك وترويج مخدرات بعنابة
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القبض على عصابة تتاجر في القطع النقدية والمسكوكات الأثرية بالشلف
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وضع حد لنشاط مروجي مخدرات بالخروب في قسنطينة
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افتتاح أول متحف للفن المعاصر في المغرب بالرباط7
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