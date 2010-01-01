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هدّد باللجوء إلى مجلس الأمن بشأن مثلث ”حلايب وشلاتين”
البشير يتهم المخابرات المصرية بدعم معارضيه لقلب نظام الحكم في الخرطوم
شنّ الرئيس السوداني، عمر البشير، هجوما غير مسبوق، على ”النظام القائم في مصر”، واتهم جهاز المخابرات المصري بدعم معارضيه السياسيين، لقلب نظام الحكم في الخرطوم.
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اجتماع آستانة يتجدد لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
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حقوقيون مغاربة ينددون بـ”منع” المخزن مساعداتٍ طبية عن مهاجرين أفارقة
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ترامب: إيران ”الدولة الإرهابية الأولى” في العالم وموسكو تعارض
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بعد تحسن حالته: نقل الحماحمي إلى مصحات أحد سجون باريس تمهيدا لاستجوابه
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حفتر: قطر وتركيا والسودان تساعد الإرهابيين في ليبيا وكوبلر ”إبليس”
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الحكومة الرومانية تلغي مرسوما يعفي مسؤولين من المتابعة القضائية
كبرى الشركات العالمية تعرض حلولا رقمية لتوفير الجهد والمال وتحقيق التنمية
”الصناعة الذكية”.. تخطو أولى خطواتها في الجزائر في خضم الأزمة المالية
l توقيع اتفاقية شراكة لرقمنة المشاريع من قبل المركز الجزائري للتطوير والتكنولوجيا الحديثة اعتبر كلاوس هيلمريش، نائب رئيس مدير العام لمجمع سيمانس، أن الأزمة المالية الناتجة
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الجزائر متأخرة في مجال الرفاهية الاقتصادية!!
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أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة الدولار
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تجار التجزئة يقاطعون بيع السميد وبوادر الندرة تلوح في الأفق
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تنظيم دورات تكوينية حول أسس مسك السجلات القانونية
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”أوبك” تتوقع استثمار 16 تريليون دولار بقطاع النفط حتى 2040
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الجزائر تخطط لتعزيز استقطاب الاستثمارات الأمريكية في عهد ترامب.. وقاعدة 51/49 لا تشكل عائقا
البروفيسور خياطي لـ”الفجر”:
”لابد من التقيد بمقاييس إيزو لتسيير المؤسسات الاستشفائية”
طالب رئيس الهيئة الوطنية لترقية البحث ”فورام”، البروفيسور مصطفى خياطي، بضرورة وضع استيراتيجة حديثة لتنظيم المؤسسات الاستشفائية بالجزائر لتفادي الوقوع في أي ورطة، وذلك بضرورة
المركز الجزائري لتكسير السينما بدل تطويرها
المركز الجزائري لتكسير السينما بدل تطويرها
رغم ملايير الدينارات التي رصدت لإنعاش السينما الجزائرية وصبت في حساب المركز الجزائري لتطوير السينما الذي رأى النور سنة 2010 في عهد الوزيرة خليدة تومي،
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”اتفرج يا سلام” على ”ستو زاد”
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ثلاثة أفلام جزائرية في منافسة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
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sans voile sans remords عمل جديد لزياني شريف عياد
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صدور العدد الثالث من مجلة السينمائي
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برنامج ”ضيف الثقافية” يتناول التحضيرات لذكرى استشهاد العقيد لطفي
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وثائقي ”حِزام” في مهرجان تيطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط
المصريون ينتقدون بطل ملحمة أم درمان
أثار عنتر يحيى، القائد السابق للمنتخب الوطني الجزائري استياء الجماهير المصرية والعربية بشكل عام، بعدما سارع لتقديم التهنئة للمنتخب الكاميروني بعد فوزه بكأس الأمم الإفريقية
3 سنوات حبسا لعون حراسة بتهمة تزوير 40 مليون سنتيم
3 سنوات حبسا لعون حراسة بتهمة تزوير 40 مليون سنتيم
أسفرت عملية مداهمة بحي مناخ فرنسا في الجزائر العاصمة، من طرف مصالح الامن للقضاء على الأسواق الفوضوية ومحاربة مختلف أنواع الجريمة، عن العثور بأحد بيوت
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