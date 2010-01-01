اتهم مسؤولينا بتحويل رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لمصلحة البلاد

المخزن يهاجم الجزائر ويحضر لمخطط لإحداث ”فتنة” داخل الهيئة

هاجم أمس، الوزير المغربي للشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة، الجزائر وجبهة البوليساريو، في أول تصعيد بعد قبول انضمامه للاتحاد الإفريقي، قائلا إنهما يسعيان لتحويل رجوع