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الخارجية الفلسطينية: القانون يعزز الشكوك بجدية المجتمع الدولي إزاء ”حل الدولتين”
الـ ”كنيست” الإسرائيلي يصادق على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية
صادق الكنيست الإسرائيلي ”برلمان الاحتلال”، ليل الإثنين” بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع القانون يشرعن عشرات البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في
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الملكة إليزابيث الثانية تحتفل باليوبيل الياقوتي
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متفرقات
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البشير يتهم المخابرات المصرية بدعم معارضيه لقلب نظام الحكم في الخرطوم
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اجتماع آستانة يتجدد لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا
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حقوقيون مغاربة ينددون بـ”منع” المخزن مساعداتٍ طبية عن مهاجرين أفارقة
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ترامب: إيران ”الدولة الإرهابية الأولى” في العالم وموسكو تعارض
في ظل الأزمة التي تمر بها بعد تعثـر مشروع ”ساوث ستيرم”، مصيطفى:
”6 ساعات من الشمس الجزائرية تغطي 365 يوما من احتياجات أوروبا الكهربائية”!!
مخطط لتحويل ولاية تندوف من مجرد حيز جغرافي يمتص منتجات خارجية إلى إقليم ذكي منتج كشف الخبير الاقتصادي وكاتب الدولة الأسبق لدى الوزير الأول للاستشراف والإحصاء،
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تجار الأسواق وراء إغراق العاصمة بـ 4 آلاف طن من النفايات
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إنجاز وصلة وطنية تربط أدرار بتندوف لتأمين الأنترنت بالجنوب الغربي
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تجار التجزئة يشكون ندرة بعض المنتجات الأولية
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”الصناعة الذكية”.. تخطو أولى خطواتها في الجزائر في خضم الأزمة المالية
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الجزائر متأخرة في مجال الرفاهية الاقتصادية!!
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أسعار النفط تتجه إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة الدولار
سياسيون يتخذون التعدد ورقة ”جوكير” والمجتمع في طريق تقبله
فتيات يخترن مكانة الزوجة الثانية خوفا من العنوسة!
كانت الزوجة الثانية جزءا من طابوهات المجتمع الجزائري، ليس لأنها ارتكبت جرما بل كونها داست على النظرة الاجتماعية التي لا تؤيد التعددية الزوجية بغض النظر
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120 حملة تحسيسية ضد المخدرات خلال سنة 2016
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”البيت الدافئ”.. مشروع لرعاية الأرملة واليتيم
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عملية تضامنية لفائدة الأطفال المتمدرسين في الرحمانية بالعاصمة
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تصحيح 7685 خطأ إداري في وثائق الحالة المدنية بوهران
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”لابد من التقيد بمقاييس إيزو لتسيير المؤسسات الاستشفائية”
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تناقص 800 ألف قطعة من إنتاج ”الزربية” في الجزائر
الفيلم الجزائري ”انتظريني إيطاليا، الهربة” بمهرجان ميامي للفيلم
الفيلم الجزائري ”انتظريني إيطاليا، الهربة” بمهرجان ميامي للفيلم
يضم مهرجان ميامي للفيلم الذي سيعقد فعالياته بولاية فلوريدا الأمريكية، ضمن برنامجه ومنافسته الرسمية، الفيلم الجزائري Wait for me Italia » l’échappée انتظريني إيطاليا،
جثمان الفقيد يوارى الثرى اليوم بمقبرة العالية
وفاة رئيس الحكومة الأسبق إسماعيل حمداني عن عمر ناهز 89 سنة
يوارى الثرى جثمان الفقيد إسماعيل حمداني، رئيس الحكومة الأسبق، اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، حسب ما علم لدى أقاربه. وقد انتقل الفقيد
تأجيل ملف اتهام الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة باختلاس 7 ملايير سنتيم
تأجيل ملف اتهام الأمين العام السابق لمجلس قضاء العاصمة باختلاس 7 ملايير سنتيم
أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة إلى الدورة الجنائية القادمة، النظر في ملف الأمين العام السابق لمجلس قضاء الجزائر ”ب. أمين” خلال الفترة الممتدة بين
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تبرئة رئيس بلدية برج الكيفان سابقا في فضيحة فساد
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