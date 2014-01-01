رئيس دائرة التحضير بأركان الجيش الوطني الشعبي يؤكد:

”حذار من استغلال المهاجرين غير الشرعيين من طرف الإرهابيين”

أكد رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي اللواء شريف زراد، أمس، تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أصبحت مصدرا لقلق العديد من الدول